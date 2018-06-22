يوتيوب تتحدى منصات البث العالمية بخدمة جديدة

أطلقت "جوجل" نسخة مدفوعة من خدمة "يوتيوب ميوزيك" في أوروبا، لتنافس منصات البث "سبوتيفاي" و"ديزر" و"آبل ميوزيك"، في ظل نمو سوق الموسيقى على الإنترنت.

ودخلت الخدمة الجديدة المتوفرة منذ 22 مايو في الولايات المتحدة، ونيوزيلندا، والمكسيك، وكوريا الجنوبية، فرنسا، وإسبانيا، وألمانيا، وإيطاليا، وبريطانيا، حسب المجموعة.

وتتيح "يوتيوب ميوزيك" للمشتركين، مقابل 9.99 يورو شهريًا، خدمة تشبه ما تقدمه المنصات المنافسة، من آلاف القوائم الموسيقية، والطلبات الشخصية، ومجموعة كبيرة من الألبومات والأغاني التي يمكن تحميلها.

وتمتاز عن غيرها بمخزون ضخم من الأغاني المصورة وتسجيلات الحفلات لنجوم معروفين وموسيقيين غير مشهورين، دون فواصل إعلانية.