يوتيوب تتحدى منصات البث العالمية بخدمة جديدة

أطلقت "جوجل" نسخة مدفوعة من خدمة "يوتيوب ميوزيك" في أوروبا، لتنافس منصات البث "سبوتيفاي" و"ديزر" و"آبل ميوزيك"، في ظل نمو سوق الموسيقى على الإنترنت.
ودخلت الخدمة الجديدة المتوفرة منذ 22 مايو في الولايات المتحدة، ونيوزيلندا، والمكسيك، وكوريا الجنوبية، فرنسا، وإسبانيا، وألمانيا، وإيطاليا، وبريطانيا، حسب المجموعة.
وتتيح "يوتيوب ميوزيك" للمشتركين، مقابل 9.99 يورو شهريًا، خدمة تشبه ما تقدمه المنصات المنافسة، من آلاف القوائم الموسيقية، والطلبات الشخصية، ومجموعة كبيرة من الألبومات والأغاني التي يمكن تحميلها.
وتمتاز عن غيرها بمخزون ضخم من الأغاني المصورة وتسجيلات الحفلات لنجوم معروفين وموسيقيين غير مشهورين، دون فواصل إعلانية.
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ظهرت بيلا حديد في حدائق قصر باريزيان الملكي الخلاب، في الوقت الذي بدأ فيه المخرج الفني الجديد لشركة لفيو فيتون، فيرجيل أبلوه عرض المجموعة الفرنسية الجديدة لربيع وصيف 2019 بعد ظهر يوم الخميس. وكانت عارضة الأزياء البالغة من العمر 21 عامًا تحظى باهتمام كبير بعد ظهورها في بدلة رومنر حمراء قصيرة نابضة بالحياة عندما انضمت إلى الضيوف بما في ذلك كيم كارداشيان وكاني ويست وكيلي جينر وريهانا في أسبوع باريس للأزياء. الكعوب الحمراء وأكملت الكعوب الحمراء المطابقة بنفس درجة اللون المظهر اللافت للنظر لبيلا، في حين أن الجوارب الشفافة والحقيبة البسيطة المربوطة بين الخصر والقدم جعلتها متفردة، وحجبت بيلا عينها وراء نظارة شمسية صفراء اللون، واستقرت في مقعد في الصف الأمامي، واختارت مكياجها من الألوان الناعمة، وتعتبر بيلا جديدة في ميلان، حيث انضمت إلى حديثًا إلى فريق عائلة كاردشيان . ويبدو
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