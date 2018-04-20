طوّر واتسآب ميزة جديدة تُعرف باسم "الإشعارات ذات الأولوية العالية"، وهي متاحة للأشخاص الذين يستخدمون الإصدار التجريبي من التطبيق.
كان موقع "WABetaInfo" الأميركي أول من رصد ذلك في تقرير له، ويمكن معرفة ما إذا كانت الميزة تعمل لديك أو حتى تفعيلها عن طريق الذهاب إلى قسم "التنبيهات" من قائمة الإعدادات الرئيسية في التطبيق، بحسب موقع "trustedreviews" الأميركي.
وعلى غرار ميزة الدردشات المثبتة، يمكن استخدام الإشعارات ذات الأولوية العالية في المحادثات الفردية والجماعية. وعند تمكينها، ستظهر الإشعارات التي تتلقاها من تلك المحادثة في أعلى قائمة تنبيهات التطبيق.
بينما ستظهر رسائل الدردشات العادية أسفل أي إشعارات ذات أولوية عالية، حتى إذا كانت أحدث منها.
تعد الميزة بسيطة لكنها مفيدة للغاية، خاصة عند وصول رسائل مهمة أو عندما تكون عضوا في أي مجموعة دردشة غير مملة بشكل خاص.
ومع ذلك، وكما هو الحال مع ميزات النسخ التجريبية، لم يتضح بعد ما إذا كان سيتم طرح الميزة رسميا أم لا.
ويعمل تطبيق المراسلة أيضا على اختبار قدرة مشرفي المحادثة الجماعية على تقليص أدوار المشرفين الآخرين دون إزالتهم من المجموعة.
GMT 23:58 2018 الخميس ,19 إبريل / نيسانانتل تقرر وقف مشروع النظارات الذكية
GMT 23:57 2018 الخميس ,19 إبريل / نيسان"موتورولا" تطلق 6 هواتف جديدة من سلسلتي G وE
GMT 23:54 2018 الخميس ,19 إبريل / نيسانشراكة بين "ون بلس" و"استديو مارفل" حول هاتف ون بلس 6
GMT 23:51 2018 الخميس ,19 إبريل / نيسانجوجل تزيل اضافات مزيفة لحظر الإعلانات من كروم
GMT 23:48 2018 الخميس ,19 إبريل / نيسانApple تستعد لإطلاق هاتف جديد بشريحتي اتصال
دخلت الكومديانه تيفاني هاديش في خط الموضة لنشر العلامة التجارية الجديدة في العدد الثالث من مجلة دبليو, وعلى الرغم من أن نجمة "رحلة الفتيات" ذات 38 عامًا، أثبتت قدرتها على تصميم الأزياء الراقية مثل المحترفين، فقد اعترفت لوس أنجلوس بأنها لا تحمل حقيبة يد، قائلة "فلسفتي هي، أنه مهما كانت تكاليف الحقيبة، فمهمتها أن أتمكن من الحفاظ على ذلك مبلغ من المال داخلها وليس صرفة عليها". و نهضت تيفاني هاديش ببراعة، عندما تحولت إلى عارضة أزياء من الدرجة الأولى، ففي وقت لاحق ارتدت تصميمات رونالد فان دير كيمب وكانت تبدو كخادمة من العصور الوسطى. وبعدها ظهرت مرة أخرى ووصفت بأنها "ماري أنطوانيت الجاذبية"، عندما تألقت في ثوب من تصميم "جيامباتيستا فالي هوت كوتور" مع طبقات ومستويات من التول الوردي وحزام وسط بسيط. تيفانى تعيد ارتداء نفس الفستان فى الأوسكار وتألقت بزيها
أرسل تعليقك