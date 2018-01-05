جهاز ذكى جديد يقيس صحة الشعر ويقيم حالته ونقاط ضعفه

إذا كنت تريد الحصول على تحليل دقيق يظهر حالة شعرك، وإضافة القليل من التكنولوجيا لروتين العناية بالشعر، أو إذا كنت فقط لا تثق فى مصفف شعر الخاص بك، فهناك جهاز ذكى جديد يمكنه إظهار حالة الشعر بدقة بالغة والعيوب التى يعانى منها ونقاط الضعف وغيرها من الأشياء.

الجهاز من إنتاج Schwarzkopf ويحمل اسمSalonLab ويمكنه إعطاء المستخدم تقييما أكثر تفصيلا على صحة الشعر، باستخدام الآشعة تحت الحمراء القريبة وأجهزة استشعار الضوء المرئى، ويمكن للجهاز قياس مستوى الرطوبة، وجودة الشعر الداخلية ولون الشعر الحقيقى ويمكن أن يساعد فى اختيار اللون المناسب لك، ويظهر تلك البيانات عبر تطبيق يرتبط به من خلال البلوتوث على الهاتف الذكى.

ومن المقرر طرح الجهاز الذكى الجديد بشكل رسمى خلال فعاليات معرض CES 2018 المقرر أن ينعقد خلال الشهر الجارى، فى مدينة لاس فيجاس الأمريكية.

الجدير بالذكر أن هذا الجهاز ليس الأول من نوعه، بل سبق وتم طرح فرشاة شعر ذكية من قبل شركة منتجات تجميل شهيرة لقياس صحة الشعر.