جهاز ذكى جديد يقيس صحة الشعر ويقيم حالته ونقاط ضعفه

إذا كنت تريد الحصول على تحليل دقيق يظهر حالة شعرك، وإضافة القليل من التكنولوجيا لروتين العناية بالشعر، أو إذا كنت فقط لا تثق فى مصفف شعر الخاص بك، فهناك جهاز ذكى جديد يمكنه إظهار حالة الشعر بدقة بالغة والعيوب التى يعانى منها ونقاط الضعف وغيرها من الأشياء.
الجهاز من إنتاج Schwarzkopf ويحمل اسمSalonLab ويمكنه إعطاء المستخدم تقييما أكثر تفصيلا على صحة الشعر، باستخدام الآشعة تحت الحمراء القريبة وأجهزة استشعار الضوء المرئى، ويمكن للجهاز قياس مستوى الرطوبة، وجودة الشعر الداخلية ولون الشعر الحقيقى ويمكن أن يساعد فى اختيار اللون المناسب لك، ويظهر تلك البيانات عبر تطبيق يرتبط به من خلال البلوتوث على الهاتف الذكى.
ومن المقرر طرح الجهاز الذكى الجديد بشكل رسمى خلال فعاليات معرض CES 2018 المقرر أن ينعقد خلال الشهر الجارى، فى مدينة لاس فيجاس الأمريكية.
الجدير بالذكر أن هذا الجهاز ليس الأول من نوعه، بل سبق وتم طرح فرشاة شعر ذكية من قبل شركة منتجات تجميل شهيرة لقياس صحة الشعر.
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تلعب كارين جيلان دور الكوماندوز المشاكس في الجزء الجديد من فيلم المغامرة "جومانجي"، بعد مرور21 عامًا على الجزء الأول - بطولة الراحل روبن وليامز. وحرصت جيلان على جذب الأنظار لها اذ بدت مثيرة ومتألقة في ثوب كريمي في المؤتمر الصحافي للفيلم في بكين الصين. وانضمت الممثلة البالغة من العمر 30 عاما للنجم ذا روك جونسون البالغ من العمر 45 عاما والذي ظهر انيقا وخفيفا فى بدلة رمادية مخططة. وجذبت النجمة الاسكتلندية الانتباه لارتدائها الثوب الذي أضاف مزيدا من الإثارة والرقي لجسدها الرشيق . ولمزيد من الأناقة وضعت كارين على خصرها الصغير حزامًا من الساتان، مع ارتداء قرطين من الألماس ، حمل حقيبة يد صغيرة باللون القرمزي. ولماكياج ناعم وضعت القليل من محدد الأعين، وطلاء شفاه وردي خافت وأحمر شفاه مشرق لمزيد من الإثارة. وصففت كارين شعرها اللامع بطريقة بسيطة ناعمة لإضفاء
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