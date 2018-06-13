hmd global تستعد لطرح إصدار عالمى من هاتفها الشهير nokia x6

بعد إطلاق هاتف Nokia X6 فى الصين الشهر الماضى، أشار كبير مسئولى المنتجات فى شركة HMD Global إلى الاهتمام الكبير الذى يحيط بالهاتف الذكى الجديد، وهو الأمر الذى دفع الشركة لإطلاق إصدار عالمى منه خلال الفترة المقبلة.
ويحمل الإصدار الجديد رقم الموديل TA-1103، وسوف يدعم شبكات 4G، ووفقا للمواصفات المسربة ستأتى النسخة العالمية من Nokia X6 بمواصفات تشبه إلى حد كبير الجهاز الذى تم إطلاقه فى الصين، مع شاشة كبيرة بقياس 5.8 بوصة، جنبا إلى جنب معالج Snapdragon 636 من Qualcomm، وذاكرة عشوائية سعة 4 جيجابايت أو 6 جيجابايت.
بالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك نسختين من مساحة التخزين 32 جيجابايت أو 64 جيجابايت حسب تفضيل المستخدم، جنبا إل جنب كاميرا رئيسية 16 ميجابيكسل وكاميرا ثانوية 5 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية 16 ميجابكسل، وبطارية 3060mAh.
وحتى الآن لا يوجد أى معلومات عن موعد طرح الإصدار العالمى من هاتف Nokia X6 الشهير، ولكن من المتوقع أن يكون خلال الأشهر القليلة المقبلة.
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ارتدت الممثلة الكينية لوبيتا نيونغو، فستانًا كوتور ميدي باللون الأصفر من مجموعة كارولينا هيريرا، والذي تميز بتطريز طير الببغاء، فضلًا عن الحزام الأزرق الذي حدد خصرها. واختارت لوبيتا، رفع شعرها على شكل ضفائر صغيرة، واعتمدت على مكياج عيون جرئ، وحملت حقيبة يد عصرية على شكل حبة أناناس مرصعة بالكريستال الذهبي من شوارفسكي، وأقراط طويلة متدلية. وبعد فوزها بجائزة الأوسكار عن دورها في فيلم 12 Years A Slave، حظيت لوبيتا باهتمام بالغ بسبب جمالها الصارخ وأزيائها. وقالت "لوبيتا" لمجلة "In Style": " إن الجمال شيء يجلب لك السعادة.. فإذا شعرت حقا بالفرح فستشعر بجمالك".ووصفت صاحبة الأوسكار تجربتها الأولى مع فاوندشن "أوفيل"، قائلة: "عندما كنت في الثامنة عشرة من عمري، سمحت أمي لخالتي بأن تعطيني مكياجا، هي كانت بشرتها أخف مني ولم يكن لديها كريم الأساس مثلي". في الواقع ، لا أتذكر الكريم
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