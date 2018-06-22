مايكروسوفت توقف العمل على خطط دعم xbox لتقنية الواقع الافتراضي

أكد المدير التسويقي لقسم الألعاب في شركة مايكروسوفت أن شركته ليس لديها أي خطط لتطوير ودعم تقنية الواقع الافتراضي في أجهزة Xbox خلال الفترة القادمة، بالرغم من سعيها لدعم التقنية على أجهزة الكمبيوتر.
وتعمل مايكروسوفت بشكل مستمر على تطوير تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز، حتى أنها تمتلك نظارتها الخاصة بتقنية الواقع الافتراضي وتعمل على تطوير نظارة أخرى، كما تعمل على توفير المحتوى المبني على تقنيات الواقع للتليفزيون والكمبيوتر، إلا أن العمل على تطوير نفس الأمر لأجهزة Xbox أقل بكثير.
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ظهرت بيلا حديد في حدائق قصر باريزيان الملكي الخلاب، في الوقت الذي بدأ فيه المخرج الفني الجديد لشركة لفيو فيتون، فيرجيل أبلوه عرض المجموعة الفرنسية الجديدة لربيع وصيف 2019 بعد ظهر يوم الخميس. وكانت عارضة الأزياء البالغة من العمر 21 عامًا تحظى باهتمام كبير بعد ظهورها في بدلة رومنر حمراء قصيرة نابضة بالحياة عندما انضمت إلى الضيوف بما في ذلك كيم كارداشيان وكاني ويست وكيلي جينر وريهانا في أسبوع باريس للأزياء. الكعوب الحمراء وأكملت الكعوب الحمراء المطابقة بنفس درجة اللون المظهر اللافت للنظر لبيلا، في حين أن الجوارب الشفافة والحقيبة البسيطة المربوطة بين الخصر والقدم جعلتها متفردة، وحجبت بيلا عينها وراء نظارة شمسية صفراء اللون، واستقرت في مقعد في الصف الأمامي، واختارت مكياجها من الألوان الناعمة، وتعتبر بيلا جديدة في ميلان، حيث انضمت إلى حديثًا إلى فريق عائلة كاردشيان . ويبدو
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