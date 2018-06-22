نينتندو ومايكروسوفت تتشاركان لإتاحة الألعاب على جميع المنصات

أعلنت نينتندو ومايكروسوفت لجمهور الألعاب، عن إتاحة مشاركة اللعب على مختلف المنصات بين لاعبي جهاز سويتش والأجهزة التي تعمل بأنظمة مايكروسوفت مثل إكس بوكس، ويندوز، والهواتف الذكية.
هذا الأمر يجعل الأمر أكثر سهولة لاختيار الجهاز ومشاركة اللعب مع أي لاعب حول العالم باستثناء لاعبي بلاي ستيشن، حيث إن سوني ما زالت تمنع مشاركة الألعاب مع مستخدمي المنصات الأخرى.
وتعتبر لعبة Minecraft أول لعبة يمكن مشاركة اللعب فيها على جهاز سويتش ومنصات مايكروسوفت المختلفة، حيث إن التحديث الجديد للجهاز اليوم جلب معه هذه الميزة للمستخدمين.
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ظهرت بيلا حديد في حدائق قصر باريزيان الملكي الخلاب، في الوقت الذي بدأ فيه المخرج الفني الجديد لشركة لفيو فيتون، فيرجيل أبلوه عرض المجموعة الفرنسية الجديدة لربيع وصيف 2019 بعد ظهر يوم الخميس. وكانت عارضة الأزياء البالغة من العمر 21 عامًا تحظى باهتمام كبير بعد ظهورها في بدلة رومنر حمراء قصيرة نابضة بالحياة عندما انضمت إلى الضيوف بما في ذلك كيم كارداشيان وكاني ويست وكيلي جينر وريهانا في أسبوع باريس للأزياء. الكعوب الحمراء وأكملت الكعوب الحمراء المطابقة بنفس درجة اللون المظهر اللافت للنظر لبيلا، في حين أن الجوارب الشفافة والحقيبة البسيطة المربوطة بين الخصر والقدم جعلتها متفردة، وحجبت بيلا عينها وراء نظارة شمسية صفراء اللون، واستقرت في مقعد في الصف الأمامي، واختارت مكياجها من الألوان الناعمة، وتعتبر بيلا جديدة في ميلان، حيث انضمت إلى حديثًا إلى فريق عائلة كاردشيان . ويبدو
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