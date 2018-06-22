نينتندو ومايكروسوفت تتشاركان لإتاحة الألعاب على جميع المنصات

أعلنت نينتندو ومايكروسوفت لجمهور الألعاب، عن إتاحة مشاركة اللعب على مختلف المنصات بين لاعبي جهاز سويتش والأجهزة التي تعمل بأنظمة مايكروسوفت مثل إكس بوكس، ويندوز، والهواتف الذكية.

هذا الأمر يجعل الأمر أكثر سهولة لاختيار الجهاز ومشاركة اللعب مع أي لاعب حول العالم باستثناء لاعبي بلاي ستيشن، حيث إن سوني ما زالت تمنع مشاركة الألعاب مع مستخدمي المنصات الأخرى.

وتعتبر لعبة Minecraft أول لعبة يمكن مشاركة اللعب فيها على جهاز سويتش ومنصات مايكروسوفت المختلفة، حيث إن التحديث الجديد للجهاز اليوم جلب معه هذه الميزة للمستخدمين.