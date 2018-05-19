سامسونج تسعى للكشف عن سوار جديد للياقة البدنية

تسعى شركة سامسونج للكشف عن سوار جديد للياقة البدنية يحمل اسم "FIT PLUS"، وجاء هذا بحسب موقع Gsmarena الهندي.

ولم يتم الكشف عن أي مواصفات حول هذا السوار الجديد أو المزايا المتوقع أن يضمها حتى الآن، ورغم أن حماية الاسم لا تضمن وصول المنتج إلى السوق، لكن من المتوقع أن تكشف الشركة عنه قريبًا.

كما أن أحدث جهاز لتعقب اللياقة في سلسلة Gear Fit كان سوارGear Fit2 Pro، الذى تم إطلاقه في نوفمبر من العام الماضي.