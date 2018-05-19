سامسونج تسعى للكشف عن سوار جديد للياقة البدنية

تسعى شركة سامسونج للكشف عن سوار جديد للياقة البدنية يحمل اسم "FIT PLUS"، وجاء هذا بحسب موقع Gsmarena الهندي.
ولم يتم الكشف عن أي مواصفات حول هذا السوار الجديد أو المزايا المتوقع أن يضمها حتى الآن، ورغم أن حماية الاسم لا تضمن وصول المنتج إلى السوق، لكن من المتوقع أن تكشف الشركة عنه قريبًا.
كما أن أحدث جهاز لتعقب اللياقة في سلسلة Gear Fit كان سوارGear Fit2 Pro، الذى تم إطلاقه في نوفمبر من العام الماضي.
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ظهرت الفنانة الأميركية الشهيرة، باريس هيلتون، بعد إعلانها عن موعد زواجها من خطيبها، الممثل الأميركي، كريس زيلكا، في نوفمبر المقبل، في الحدث الخيري "Cinema Against AIDS Gala" الـ25 الذي تقيمه مؤسسة "amfAR" الخيرية في فرنسا، بإطلالة مذهلة وأنيقة برفقة خطيبها زيلكا، يوم الخميس. ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ارتدت هيلتون البالغة من العمر 37 عامًا، في الحدث المقام في فندق "Hotel du Cap-Eden-Roc" في مدينة أنتيب في فرنسا، فستانًا طويلًا شفافًا مُطبوعًا بالورود الملونة من توقيع المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران، وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم من أحمر الشفاة الوردي ولمسة من الكحل والماسكار. وحضرت هيلتون الحدث برفقة خطيبها زيلكا والتي تبادلت معه القبلات أمام الكاميرات وظهر حاملًا قطار فستانها في أجواء رومانسية، حيث بدا الممثل البالغ من العمر 33 عامًا، أنيقًا في ملابس السهرة السوداء حيث ارتدى بدلة سوداء مع قميص
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