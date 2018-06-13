تعرف على أبرز مميزات يوفرها نظام التشغيل macos mojave الجديد من أبل

كشفت شركة أبل خلال الأسبوع الماضى، عن نظام التشغيل الجديد macOS Mojave لأجهزة "ماك"، وذلك خلال فعاليات مؤتمرها للمطورين WWDC 2018 الذى جرت فعالياته فى سان خوسيه بولاية كاليفورنيا، حيث يوفر نظام التشغيل الجديد الكثير من المميزات، وفيما يلى نرصد أبرزها كما يلى:
- الوضع المظلم
يوفر نظام التشغيل الجديد ميزة Dark Mode أو الوضع المظلم، والذى يقوم بتحويل واجهة نظام التشغيل إلى اللون الأسود، كما أنه يدعم التطبيقات المدمجة فى نظام التشغيل مثل البريد والرسائل والخرائط والتقويم والصور.
- ترتيب سطح المكتب
كذلك هناك ميزة Stacks والتى تقوم بتنظيم سطح المكتب بشكل تلقائى، وذلك عن طريق جمع الملفات ذات الصلة مع بعضها البعض فى حزمة واحدة، وهو ما يتيح للمستخدمين تجميع الملفات على سطح المكتب حسب النوع لمشاهدة الصور والمستندات وجداول البيانات وملفات PDF.
- مميزات جديدة لمستعرض الملفات Finder
كما وفرت أبل عدد من المميزات الجديدة لمستعرض الملفات Finder، والذى يشمل ميزة تتيح للمستخدمين معاينة الملفات بسهولة، ويمكن بعدها للمستخدم عبر الإجراءات السريع فى أثناء عرض الملفات فى وضع المعاينة تدوير الصور أو حماية المستندات بكلمة مرور أو قص مقطع فيديو والمزيد من الإجراءات الأخرى.
- تطبيقات جديدة على نظام التشغيل
وطرحت شركة أبل أيضا عدد من التطبيقات الجديدة التى كانت متاحة قبل ذلك على iOS فقط، لتصبح متاحة على أجهزة "ماك" للمرة الأولى، والتى تشمل كل من الاخبار وStocks ومسجل الصوت، وتطبيق Home الذى يتيح لمستخدمى أجهزة ماك التحكم فى الأجهزة المنزلية الذكية.
- دردشة جماعية على FaceTime
ويتيح نظام التشغيل أيضا للمستخدمين ميزة الدردشة مع عدة أشخاص فى نفس الوقت حتى 32 شخصا، سواء من خلال التواصل مع الأصدقاء من خلال آيفون أو آيباد أو أجهزة ماك أو حتى صوتيا من خلال Apple Watch.
- إعادة تصميم متجر التطبيقات
فيما قامت شركة أبل بإعادة تصميم متجر تطبيقات ماك ليحصل على تصميم جديد يتوافق مع نظام التشغيل macOS Mojave، وهو التصميم الذى يتيح للمستخدم الوصول للتطبيقات بطريقة أفضل، بالإضافة لتقديم محتوى عن أفضل التطبيقات ومقاطع فيديو.
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