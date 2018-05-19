vivo تطرح إصدار كأس العالم من هاتفها x12 ud باللونين الأزرق والأحمر

أطلقت شركة"vivo" الصينية نسخة كأس العالم من هاتفها "X20" وحدثتها بنسخة X12 UD المتوفرة في ألوان حصرية مخصصة للبطولة، مثل الأزرق والأحمر، وفقًا للألوان الرسمية لروسيا وفي أسفل جهة الهاتف الخلفية يوجد شعار البطولة، وجاء هذا الإصدار بالاشتراك مع FIFA.
وبعيدا عن التصميم والألوان الجديدة لا يحمل الهاتف أي تغييرات في المواصفات الداخلية، إذ يحتوي إصدار فيفو X21 لكأس العالم على شرائح Snapdragon 660 وذاكرة تخزين سعة 6 جيجابايت / 128 جيجابايت، بالإضافة إلى كاميرا مزدوجة مستشعرات 12 +MP 5 ، مع مستشعر آخر بدقة 12 ميجابيكسل لكاميرا السيلفى، وشاشة AMOLED مقاس 6.28 بوصة.
وتبلغ تكلفة الجهاز 572 دولارًا، ولكن على الأرجح ستقوم vivo بتخصيص الإصدار الحصري للاعبين أو المسؤولين، وقد لا يتم طرحه في السوق على الإطلاق
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ظهرت الفنانة الأميركية الشهيرة، باريس هيلتون، بعد إعلانها عن موعد زواجها من خطيبها، الممثل الأميركي، كريس زيلكا، في نوفمبر المقبل، في الحدث الخيري "Cinema Against AIDS Gala" الـ25 الذي تقيمه مؤسسة "amfAR" الخيرية في فرنسا، بإطلالة مذهلة وأنيقة برفقة خطيبها زيلكا، يوم الخميس. ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ارتدت هيلتون البالغة من العمر 37 عامًا، في الحدث المقام في فندق "Hotel du Cap-Eden-Roc" في مدينة أنتيب في فرنسا، فستانًا طويلًا شفافًا مُطبوعًا بالورود الملونة من توقيع المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران، وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم من أحمر الشفاة الوردي ولمسة من الكحل والماسكار. وحضرت هيلتون الحدث برفقة خطيبها زيلكا والتي تبادلت معه القبلات أمام الكاميرات وظهر حاملًا قطار فستانها في أجواء رومانسية، حيث بدا الممثل البالغ من العمر 33 عامًا، أنيقًا في ملابس السهرة السوداء حيث ارتدى بدلة سوداء مع قميص
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