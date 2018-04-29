اشتركت شركة ألعاب الفيديو اليابانية الشهيرة "نينتندو" مع شركة "Cygames" لإطلاق لعبة Dragalia Lost، وهي عبارة عن حصول اللاعب على دور شخصية محددة لسرد قصتها وخوض تجارب حياتها في مراحل متنوعة، وجاء هذا وفقًا لما نشره موقع أمريكي شهير.

وتتمحور اللعبة حول الشخصية Dragalia التي تحاول الخروج للوصول لهدف محدد مسبقا، فيما تعمل شركة نينتندو للاستفادة من نظام شركة Cygames في تطويرها للألعاب لتحقيق أرباح من خلال اللعبة، حيث أن نظام ألعاب الشركة يتمحور على فتح مراحل جديدة بعد اجتياز المراحل السابقة.

ويدفع المستخدم مقابل المراحل الجديدة لإكمال اللعبة، ويحقق مزيد من الأرباح للشركة، ومن المنتظر أن تكون هذه اللعبة متاحة لنظامي iOS واندرويد بحلول الصيف.