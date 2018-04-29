اشتركت شركة ألعاب الفيديو اليابانية الشهيرة "نينتندو" مع شركة "Cygames" لإطلاق لعبة Dragalia Lost، وهي عبارة عن حصول اللاعب على دور شخصية محددة لسرد قصتها وخوض تجارب حياتها في مراحل متنوعة، وجاء هذا وفقًا لما نشره موقع أمريكي شهير.
وتتمحور اللعبة حول الشخصية Dragalia التي تحاول الخروج للوصول لهدف محدد مسبقا، فيما تعمل شركة نينتندو للاستفادة من نظام شركة Cygames في تطويرها للألعاب لتحقيق أرباح من خلال اللعبة، حيث أن نظام ألعاب الشركة يتمحور على فتح مراحل جديدة بعد اجتياز المراحل السابقة.
ويدفع المستخدم مقابل المراحل الجديدة لإكمال اللعبة، ويحقق مزيد من الأرباح للشركة، ومن المنتظر أن تكون هذه اللعبة متاحة لنظامي iOS واندرويد بحلول الصيف.
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حضرت النجمة هايلي بالدوين، العرض الأول للفيلم الوثائقي "The American Meme" وذلك ضمن فاعليات مهرجان تريبكيا السينمائي في مدينة نيويورك، يوم الجمعة، حيث ظهرت عارضة الأزياء البالغة من العمر 20 عامًا، بإطلالة خاطفة للأنظار على السجادة الحمراء في استوديوهات الربيع، حيث يعرض الفيلم لأول مرة في المهرجان السينمائي. وارتدت بالدوين، فستانًا جريئًا باللون القرمزي، بدون أكمام، وذو فتحة من الخلف بالإضافة إلى أشرطة متدلية مع زوج من الصنادل من ذات اللون، وأضافت النجمة الشهيرة ابنة الممثل ستيفن بالدوين، مزيدًا من البريق إلى إطلالتها من خلال ارتداء زوج من الأقراط المتلألئة، مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة البني والكحل والمسكارا. وفي أثناء وجودها على السجادة الحمراء، انضمت هيلي جنبًا إلى جنب مع شريكتها في الفيلم وزميلتها باريس هيلتون، حيث ظهرت باريس، بفستان فضي طويل بأكمام طويلة مكشوف من الظهر، مع تسريحة شعر
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