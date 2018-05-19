المواصفات الكاملة لهاتف oneplus 6

كشفت شركة "OnePlus" عن هاتفها الجديد OnePlus 6 في حدث دولي بلندن، ودعمت الشركة هاتفها بمواصفات عدة لمنافسة شركات آخرى مثل أبل وسامسونج، وفقًا لما نشره موقع أمركي شهير.
وزودت الشركة الصينية هاتفها الجديد بشاشة قياس 6.3 بوصة، تعرض الصورة بدقة 1080 x 2280 بيكسل، ومعالج قوى ثماني النواة من كوالكوم Snapdragon 845، جنبًا إلى جنب 6 أو 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي "رام".
ويأتي الهاتف الجديد بذاكرة داخلية 128 أو 265 جيجابايت، وكاميرا خلفية بدقة 16 ميجابيكسل وأخرى أمامية بدقة 16 ميجابيكسل لالتقاط صور سيلفي احترافية، بالإضافة إلى كاميرا 3300 mAh.
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ظهرت الفنانة الأميركية الشهيرة، باريس هيلتون، بعد إعلانها عن موعد زواجها من خطيبها، الممثل الأميركي، كريس زيلكا، في نوفمبر المقبل، في الحدث الخيري "Cinema Against AIDS Gala" الـ25 الذي تقيمه مؤسسة "amfAR" الخيرية في فرنسا، بإطلالة مذهلة وأنيقة برفقة خطيبها زيلكا، يوم الخميس. ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ارتدت هيلتون البالغة من العمر 37 عامًا، في الحدث المقام في فندق "Hotel du Cap-Eden-Roc" في مدينة أنتيب في فرنسا، فستانًا طويلًا شفافًا مُطبوعًا بالورود الملونة من توقيع المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران، وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم من أحمر الشفاة الوردي ولمسة من الكحل والماسكار. وحضرت هيلتون الحدث برفقة خطيبها زيلكا والتي تبادلت معه القبلات أمام الكاميرات وظهر حاملًا قطار فستانها في أجواء رومانسية، حيث بدا الممثل البالغ من العمر 33 عامًا، أنيقًا في ملابس السهرة السوداء حيث ارتدى بدلة سوداء مع قميص
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