المواصفات الكاملة لهاتف oneplus 6

كشفت شركة "OnePlus" عن هاتفها الجديد OnePlus 6 في حدث دولي بلندن، ودعمت الشركة هاتفها بمواصفات عدة لمنافسة شركات آخرى مثل أبل وسامسونج، وفقًا لما نشره موقع أمركي شهير.

وزودت الشركة الصينية هاتفها الجديد بشاشة قياس 6.3 بوصة، تعرض الصورة بدقة 1080 x 2280 بيكسل، ومعالج قوى ثماني النواة من كوالكوم Snapdragon 845، جنبًا إلى جنب 6 أو 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي "رام".

ويأتي الهاتف الجديد بذاكرة داخلية 128 أو 265 جيجابايت، وكاميرا خلفية بدقة 16 ميجابيكسل وأخرى أمامية بدقة 16 ميجابيكسل لالتقاط صور سيلفي احترافية، بالإضافة إلى كاميرا 3300 mAh.