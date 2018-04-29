ميزة جديدة يجلبها تويتر للمستخدمين

أطلق "تويتر" ميزة جديدة تبرز "لينكات" الأخبار التي قام الأشخاص الذين يتابعهم المستخدم بتغريدها عبر التايم لاين الخاص به، وفقًا لما نشره موقع Buzzfeed.

وطرحت الميزة لجميع مستخدمي Twitter عبر iOS وAndroid وويب، وكما اهتم موقع تويتر بالأخبار بشكل كبير العاميين الماضيين، إذ تحولت الشركة لأول مرة من فئة "الشبكات الاجتماعية" إلى "الأخبار" بمتجر التطبيقات في أبريل 2016.