ميزة جديدة يجلبها تويتر للمستخدمين

أطلق "تويتر" ميزة جديدة تبرز "لينكات" الأخبار التي قام الأشخاص الذين يتابعهم المستخدم بتغريدها عبر التايم لاين الخاص به، وفقًا لما نشره موقع Buzzfeed.
وطرحت الميزة لجميع مستخدمي Twitter عبر iOS وAndroid وويب، وكما اهتم موقع تويتر بالأخبار بشكل كبير العاميين الماضيين، إذ تحولت الشركة لأول مرة من فئة "الشبكات الاجتماعية" إلى "الأخبار" بمتجر التطبيقات في أبريل 2016.
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حضرت النجمة هايلي بالدوين، العرض الأول للفيلم الوثائقي "The American Meme" وذلك ضمن فاعليات مهرجان تريبكيا السينمائي في مدينة نيويورك، يوم الجمعة، حيث ظهرت عارضة الأزياء البالغة من العمر 20 عامًا، بإطلالة خاطفة للأنظار على السجادة الحمراء في استوديوهات الربيع، حيث يعرض الفيلم لأول مرة في المهرجان السينمائي. وارتدت بالدوين، فستانًا جريئًا باللون القرمزي، بدون أكمام، وذو فتحة من الخلف بالإضافة إلى أشرطة متدلية مع زوج من الصنادل من ذات اللون، وأضافت النجمة الشهيرة ابنة الممثل ستيفن بالدوين، مزيدًا من البريق إلى إطلالتها من خلال ارتداء زوج من الأقراط المتلألئة، مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة البني والكحل والمسكارا. وفي أثناء وجودها على السجادة الحمراء، انضمت هيلي جنبًا إلى جنب مع شريكتها في الفيلم وزميلتها باريس هيلتون، حيث ظهرت باريس، بفستان فضي طويل بأكمام طويلة مكشوف من الظهر، مع تسريحة شعر
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