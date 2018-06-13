أطلق المصمم الشهير ZJ-DDG قناعا ذكيا جديدا يطلق عليه اسم D-Mask مخصص للغواصين، ويهدف إلى التعامل مع العديد من المشكلات التى يواجهها الغواصون حاليًا، وعلى عكس الأقنعة الأخرى، التى تأتى على شكل جزأين منفصلين مع نظارات واقية وقطعة فم، يغطى D-Mask الوجه بالكامل، هذا يجعله أقل تقييدا بكثير من الخيارات الحالية.

وبالنسبة لأولئك الذين يأملون فى الغطس فيمكن استخدام القناع من تلقاء نفسه، أو من خلال توصيله بخزان هوائى، وتم تجهيز القناع بنظام راديو مبتكر، مما يتيح للغواصين الاستماع إلى الموسيقى أو الدردشة مع الغواصين الآخرين تحت الماء.

كما يحتوى القناع على شاشة عرض تعرض للمستخدمين ظروف المياه والعمق والضغط والطقس، ومن غير الواضح متى سيكون القناع متاحًا للشراء، أو سعره الذى سيعرض به فى الأسواق، ومن المقرر أن يتم الكشف عن تلك التفاصيل خلال الفترة المقبلة.