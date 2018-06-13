أطلق المصمم الشهير ZJ-DDG قناعا ذكيا جديدا يطلق عليه اسم D-Mask مخصص للغواصين، ويهدف إلى التعامل مع العديد من المشكلات التى يواجهها الغواصون حاليًا، وعلى عكس الأقنعة الأخرى، التى تأتى على شكل جزأين منفصلين مع نظارات واقية وقطعة فم، يغطى D-Mask الوجه بالكامل، هذا يجعله أقل تقييدا بكثير من الخيارات الحالية.
وبالنسبة لأولئك الذين يأملون فى الغطس فيمكن استخدام القناع من تلقاء نفسه، أو من خلال توصيله بخزان هوائى، وتم تجهيز القناع بنظام راديو مبتكر، مما يتيح للغواصين الاستماع إلى الموسيقى أو الدردشة مع الغواصين الآخرين تحت الماء.
كما يحتوى القناع على شاشة عرض تعرض للمستخدمين ظروف المياه والعمق والضغط والطقس، ومن غير الواضح متى سيكون القناع متاحًا للشراء، أو سعره الذى سيعرض به فى الأسواق، ومن المقرر أن يتم الكشف عن تلك التفاصيل خلال الفترة المقبلة.
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ارتدت الممثلة الكينية لوبيتا نيونغو، فستانًا كوتور ميدي باللون الأصفر من مجموعة كارولينا هيريرا، والذي تميز بتطريز طير الببغاء، فضلًا عن الحزام الأزرق الذي حدد خصرها. واختارت لوبيتا، رفع شعرها على شكل ضفائر صغيرة، واعتمدت على مكياج عيون جرئ، وحملت حقيبة يد عصرية على شكل حبة أناناس مرصعة بالكريستال الذهبي من شوارفسكي، وأقراط طويلة متدلية. وبعد فوزها بجائزة الأوسكار عن دورها في فيلم 12 Years A Slave، حظيت لوبيتا باهتمام بالغ بسبب جمالها الصارخ وأزيائها. وقالت "لوبيتا" لمجلة "In Style": " إن الجمال شيء يجلب لك السعادة.. فإذا شعرت حقا بالفرح فستشعر بجمالك".ووصفت صاحبة الأوسكار تجربتها الأولى مع فاوندشن "أوفيل"، قائلة: "عندما كنت في الثامنة عشرة من عمري، سمحت أمي لخالتي بأن تعطيني مكياجا، هي كانت بشرتها أخف مني ولم يكن لديها كريم الأساس مثلي". في الواقع ، لا أتذكر الكريم
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