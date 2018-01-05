كشف موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عن مشاركة 10 ملايين شخص حول العالم للحظات السعيدة والأمنيات بالعام الجديد مع العديد من أقاربهم وأصدقائهم، على خاصية البث المباشر لـ"فيس بوك"، وكذلك تطبيق "واتس آب".

وقالت "إيرين كونولى"، مديرة المنتجات بـ"فيس بوك"، إن أنشطة البث المباشر (فيس بوك لايف) تصدرت الحركة على موقع التواصل الاجتماعى خلال الساعات الأولى من العام الجديد، وتشارك أكثر من 47% من مستخدمى الموقع العديد من مقاطع الفيديو الشخصية احتفالا بالعام الجديد، مقارنة بالعام الماضى.

وأضافت أنه حقق كذلك تطبيق "الواتس آب" المملوك لـ"فيس بوك" معلما جديدا فى ليلة رأس السنة الجديدة مع أكثر من 75 مليار رسالة أرسلت من قبل مستخدميه.

وتشمل المواد التى تبادلها الملايين عبر موقع التواصل الاجتماعى و"واتس آب"، نحو 75 مليار صورة، و 13 مليار مقطع فيديو.

وتأتى هذه التقديرات على الرغم من توقف خدمة تطبيق "واتس آب" عن دعم الخدمة فى أجهزة البلاك بيرى وبرامج الويندوز الخاصة بالهواتف المحمولة فى 31 ديسمبر الماضى.