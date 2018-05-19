موتورولا تطور هاتف جديد يمكن تحويله إلى تابلت

تستعد شركة "موتورولا" لتطوير هاتف ذكي جديد يمكن تحويله إلى تابلت، وحصل الهاتف على براءة اختراع من قبل مكتب البراءات الأمريكية، فالجهاز الجديد يأتي بشاشتين يمكنه العمل كشاشة واحدة، أو طيّهما إلى نصفين للعمل كهاتف ذكي.
وسيحتوى الجهاز على كاميرتين، الأولى فى الجانب الأمامي تعمل عندما يتم طي الجهاز فى وضع الهاتف، والثانية في أعلى اليمين، ويتم دمج الاثنان معا ليكونوا كاميرا مزدوجة عن استخدامه كجهاز لوحي، وفقا لموقع "ميرور" البريطاني.
وتسمح المفصلات المرنة في منتصف الجهاز للمستخدمين إما بخلع الشاشة أو تعديلها، ومن غير الواضح حتى الآن إذا كانت شركة موتورولا ستبدأ في العمل على هذا الجهاز، أم أنها ستحتفظ ببراءة الاختراع للمستقبل.
وتستعى شركات التكنولوجيا وعلى رأسها سامسونج تسعى لتطوير هواتف ذات شاشة مرنة قابلة للطي.
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ظهرت الفنانة الأميركية الشهيرة، باريس هيلتون، بعد إعلانها عن موعد زواجها من خطيبها، الممثل الأميركي، كريس زيلكا، في نوفمبر المقبل، في الحدث الخيري "Cinema Against AIDS Gala" الـ25 الذي تقيمه مؤسسة "amfAR" الخيرية في فرنسا، بإطلالة مذهلة وأنيقة برفقة خطيبها زيلكا، يوم الخميس. ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ارتدت هيلتون البالغة من العمر 37 عامًا، في الحدث المقام في فندق "Hotel du Cap-Eden-Roc" في مدينة أنتيب في فرنسا، فستانًا طويلًا شفافًا مُطبوعًا بالورود الملونة من توقيع المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران، وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم من أحمر الشفاة الوردي ولمسة من الكحل والماسكار. وحضرت هيلتون الحدث برفقة خطيبها زيلكا والتي تبادلت معه القبلات أمام الكاميرات وظهر حاملًا قطار فستانها في أجواء رومانسية، حيث بدا الممثل البالغ من العمر 33 عامًا، أنيقًا في ملابس السهرة السوداء حيث ارتدى بدلة سوداء مع قميص
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