إنتل تعد بإصلاح 90% من الأجهزة المتضررة خلال نهاية الأسبوع

اعترفت شركة إنتل أمس بأن هناك ثغرات أمنية خطيرة أصابت جميع الأجهزة التى تعمل بمعالجاتها ومعالجات الشركات الأخرى، وأصدرت الشركة الأمريكية بالفعل تحديثات لمعظم منتجاتها، التى تم إطلاقها خلال السنوات الخمس الماضية، ووفقا لبيان للشركة، من المتوقع أن يتم إصلاح 90% من الرقائق المتضررة المنتجة خلال السنوات الخمس الماضية بنهاية الأسبوع.

وذكر موقع engadget الأمريكى، أن الخلل أصاب الرقائق التى تم تصنيعها على مدى العقد الماضى، ويسمح لاثنين من الثغرات الخطيرة التى تحمل اسم Meltdown و Spectre بسرقة البيانات من أجهزة الكمبيوتر الشخصية والخوادم أو الهواتف المحمولة.

والحل الذى توصلت له شركة إنتل وشركائها، حتى الآن، ينطوى على قطع الصلة بين نواة المعالج وهذه العمليات، وعلى الرغم من أن هذا يمكن أن يكون لها تأثير كبير على سرعة التشغيل الأجهزة، إلا أن إنتل تؤكد أن التأثيرات لن يلاحظها المستهلك العادى.

وتقول مايكروسوفت أيضا، إنها ستفرج عن تحديث لأجهزة سطح المكتب لحمايتهم من ضعف رقاقة، وتشرح الشركة أيضا أنها لم تتلق أى معلومات تشير إلى أن هذه الثغرات قد استخدمت لمهاجمة العملاء فى هذا الوقت.