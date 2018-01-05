إنتل تعد بإصلاح 90% من الأجهزة المتضررة خلال نهاية الأسبوع

اعترفت شركة إنتل أمس بأن هناك ثغرات أمنية خطيرة أصابت جميع الأجهزة التى تعمل بمعالجاتها ومعالجات الشركات الأخرى، وأصدرت الشركة الأمريكية بالفعل تحديثات لمعظم منتجاتها، التى تم إطلاقها خلال السنوات الخمس الماضية، ووفقا لبيان للشركة، من المتوقع أن يتم إصلاح 90% من الرقائق المتضررة المنتجة خلال السنوات الخمس الماضية بنهاية الأسبوع.
وذكر موقع engadget الأمريكى، أن الخلل أصاب الرقائق التى تم تصنيعها على مدى العقد الماضى، ويسمح لاثنين من الثغرات الخطيرة التى تحمل اسم Meltdown و Spectre بسرقة البيانات من أجهزة الكمبيوتر الشخصية والخوادم أو الهواتف المحمولة.
والحل الذى توصلت له شركة إنتل وشركائها، حتى الآن، ينطوى على قطع الصلة بين نواة المعالج وهذه العمليات، وعلى الرغم من أن هذا يمكن أن يكون لها تأثير كبير على سرعة التشغيل الأجهزة، إلا أن إنتل تؤكد أن التأثيرات لن يلاحظها المستهلك العادى.
وتقول مايكروسوفت أيضا، إنها ستفرج عن تحديث لأجهزة سطح المكتب لحمايتهم من ضعف رقاقة، وتشرح الشركة أيضا أنها لم تتلق أى معلومات تشير إلى أن هذه الثغرات قد استخدمت لمهاجمة العملاء فى هذا الوقت.
GMT 23:00 2017 الخميس ,17 آب / أغسطسالإعلان عن الاتحاد العالمى الجديد للحوسبة الآلية للسيارات
تلعب كارين جيلان دور الكوماندوز المشاكس في الجزء الجديد من فيلم المغامرة "جومانجي"، بعد مرور21 عامًا على الجزء الأول - بطولة الراحل روبن وليامز. وحرصت جيلان على جذب الأنظار لها اذ بدت مثيرة ومتألقة في ثوب كريمي في المؤتمر الصحافي للفيلم في بكين الصين. وانضمت الممثلة البالغة من العمر 30 عاما للنجم ذا روك جونسون البالغ من العمر 45 عاما والذي ظهر انيقا وخفيفا فى بدلة رمادية مخططة. وجذبت النجمة الاسكتلندية الانتباه لارتدائها الثوب الذي أضاف مزيدا من الإثارة والرقي لجسدها الرشيق . ولمزيد من الأناقة وضعت كارين على خصرها الصغير حزامًا من الساتان، مع ارتداء قرطين من الألماس ، حمل حقيبة يد صغيرة باللون القرمزي. ولماكياج ناعم وضعت القليل من محدد الأعين، وطلاء شفاه وردي خافت وأحمر شفاه مشرق لمزيد من الإثارة. وصففت كارين شعرها اللامع بطريقة بسيطة ناعمة لإضفاء
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