ابتكر فريق MIST المكون من طلاب الهندسة بجامعة واترلو الكندية، روبوتا ذكيا جديد أطلقوا عليه اسم Maverick، الذى يمكنه طلاء جدران المنازل بدقة مذهلة، فهو مزود بأجهزة استشعار تجعله إنسان آلى مستقل بالكامل.
ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، يعتقد فريق MIST أن مهنة طلاء جدران المنازل أصبحت جاهزة للاختفاء، مشيرين إلى أن هناك أكثر من 5 آلاف إصابة مرتبطة بدهان المبانى كل عام، مع إنفاق 1.5 مليار دولار على الرسامين سنويًا فى أمريكا الشمالية.
وأشار الفريق عبر موقعه الإلكترونى أن عملية الطلاء اليدوى التقليدية بطيئة ومكلفة وغير فعالة وخطرة، لذا فالروبوت Maverick الذى كشف النقاب عنه الشهر الماضى سيمكنه التخفيف من بعض هذه المشاكل.
ويستخدم الروبوت تكنولوجيا الخرائط ورمحًا يشبه المصعد لرش الطلاء إلى أعلى وأسفل الجدران، كما أنه مزود بمنصة ونظام ذراع ورذاذ للسماح له بالطلاء.
وقال الفريق فى مدوّنة عندما بدأ تصميم مافريك: "أردنا بناء نظام رفع لإثبات أنه يمكننا التحكم فى الحركة العمودية، أردنا أيضًا أتمتة آلية رش الطلاء بحيث لا يتطلب أى تفاعل بشرى فى تشغيل النموذج الأولى".
وأشاروا إلى أن بعض الأجزاء كانت مطبوعة بالألوان ثلاثية الأبعاد، فى حين تم تشكيل أجزاء أخرى من قطع الخشب.
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حضرت النجمة هايلي بالدوين، العرض الأول للفيلم الوثائقي "The American Meme" وذلك ضمن فاعليات مهرجان تريبكيا السينمائي في مدينة نيويورك، يوم الجمعة، حيث ظهرت عارضة الأزياء البالغة من العمر 20 عامًا، بإطلالة خاطفة للأنظار على السجادة الحمراء في استوديوهات الربيع، حيث يعرض الفيلم لأول مرة في المهرجان السينمائي. وارتدت بالدوين، فستانًا جريئًا باللون القرمزي، بدون أكمام، وذو فتحة من الخلف بالإضافة إلى أشرطة متدلية مع زوج من الصنادل من ذات اللون، وأضافت النجمة الشهيرة ابنة الممثل ستيفن بالدوين، مزيدًا من البريق إلى إطلالتها من خلال ارتداء زوج من الأقراط المتلألئة، مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة البني والكحل والمسكارا. وفي أثناء وجودها على السجادة الحمراء، انضمت هيلي جنبًا إلى جنب مع شريكتها في الفيلم وزميلتها باريس هيلتون، حيث ظهرت باريس، بفستان فضي طويل بأكمام طويلة مكشوف من الظهر، مع تسريحة شعر
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