ابتكر فريق MIST المكون من طلاب الهندسة بجامعة واترلو الكندية، روبوتا ذكيا جديد أطلقوا عليه اسم Maverick، الذى يمكنه طلاء جدران المنازل بدقة مذهلة، فهو مزود بأجهزة استشعار تجعله إنسان آلى مستقل بالكامل.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، يعتقد فريق MIST أن مهنة طلاء جدران المنازل أصبحت جاهزة للاختفاء، مشيرين إلى أن هناك أكثر من 5 آلاف إصابة مرتبطة بدهان المبانى كل عام، مع إنفاق 1.5 مليار دولار على الرسامين سنويًا فى أمريكا الشمالية.

وأشار الفريق عبر موقعه الإلكترونى أن عملية الطلاء اليدوى التقليدية بطيئة ومكلفة وغير فعالة وخطرة، لذا فالروبوت Maverick الذى كشف النقاب عنه الشهر الماضى سيمكنه التخفيف من بعض هذه المشاكل.

ويستخدم الروبوت تكنولوجيا الخرائط ورمحًا يشبه المصعد لرش الطلاء إلى أعلى وأسفل الجدران، كما أنه مزود بمنصة ونظام ذراع ورذاذ للسماح له بالطلاء.

وقال الفريق فى مدوّنة عندما بدأ تصميم مافريك: "أردنا بناء نظام رفع لإثبات أنه يمكننا التحكم فى الحركة العمودية، أردنا أيضًا أتمتة آلية رش الطلاء بحيث لا يتطلب أى تفاعل بشرى فى تشغيل النموذج الأولى".

وأشاروا إلى أن بعض الأجزاء كانت مطبوعة بالألوان ثلاثية الأبعاد، فى حين تم تشكيل أجزاء أخرى من قطع الخشب.