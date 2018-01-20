تعرضت مواقع التواصل الاجتماعى خاصة فيس بوك لهجمات كبيرة خلال الفترة الماضية، وبدأ العالم يرى حجم الأضرار التى تحملها للمستخدمين وحياتهم الاجتماعية، حتى المديرين التنفيذيين السابقين اعترفوا بأنهم يخشون الشبكات الاجتماعية وأضرارها الفادحة على الأطفال، والآن هناك شخصية تكنولوجية شهيرة أعلنت موقفها من تلك الشبكات.
واعترف الرئيس التنفيذى لشركة أبل "تيم كوك" بأنه يخشى كثيرا من آثار التكنولوجيا والشبكات الاجتماعية على وجه الخصوص على الأطفال، وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن "كوك" كان يتحدث إلى الطلاب فى كلية "هارلو" بالمملكة المتحدة عندما قال، "لا أؤمن بالإفراط فى استخدام التكنولوجيا، فأنا لست شخصاً يقول إننا حققنا النجاح إذا كنت تستخدم تكنولوجياتنا طوال الوقت".
وتأتى هذه التصريحات عقب مطالبة المساهمين من أبل ببذل المزيد من الجهد للحد من إدمان التكنولوجيا بين الشباب، وردت الشركة بأنها ستعرض المزيد من أدوات الرقابة الأبوية.
وعلى الرغم من ذلك، يهتم "تيم كوك" بشكل خاص بعائلته وطريقة تعاملهم من التكنولوجيا قائلا، "ليس لدى طفل، ولكن لدى ابن أخ أضع معه بعض الحدود حول طريقة تعامله مع التكنولوجيا، وهناك بعض الأشياء التى لن أسمح بها، فأنا لا أريده يستخدم الشبكات الاجتماعية".
جدير بالذكر أن هناك دراسة أجريت مؤخراً فى المملكة المتحدة أظهرت أن 51% من الأطفال البالغين 12 سنة و28 فى المائة من الأطفال البالغين من العمر 10 سنوات لديهم لمحة عن وسائل التواصل الاجتماعى.
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حضرت مصممة الأزياء العالمية فيكتوريا بيكهام، زوجة لاعب كرة القدم الشهير ديفيد بيكهام، حفل العشاء الذي أقامته مجلة "فوغ" في مدريد، إسبانيا، مساء الخميس، للاحتفال بتصدرها غلاف المجلة بإطلالة مثيرة لعددها هذا الشهر بالنسخة الاسبانية، وذلك بعد عودتها من سفر الزوجان نجم كرة القدم ديفيد بيكهام وزوجته المغنية السابقة فيكتوريا بيكهام إلى باريس معًا يوم الأربعاء لحضور عرض أزياء "لويس فيتون". بدت فيكتوريا البالغة من العمر 42 عاما، التي تحولت إلى عالم الموضة، بإطلالة مذهلة وجذابة خطفت بها أنظار الحضور وعدسات المصورين، حيث اختارت فستانا أنيقا باللون الأحمر من مجموعتها لصيف وربيع 2018، من الحرير الشيفون، وأضفى على جمالها الطبيعي مكياجا ناعما وهادئا، الذي أبرز لون بشرتها البرونزي، بالإضافة إلى تسريحة شعرها المرفوع. كما نسقت فستانها الأحمر مع زوجا من الاحذية باللون البنفسجي ذو كعب عالي، وقد أثارت فيكتوريا ضجة كبيرة
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