أعلنت خدمة بث الموسيقى الأكثر شعبية "سبوتيفاى" أنها حصلت على 10 ملايين مشترك جديد خلال الأشهر الستة الماضية، ليصل مجموع المشتركين أصحاب الحسابات المدفوعة إلى 70 مليون مشترك.
ووفقا لما نشره موقع phonearena الهندى، فعلى عكس موسيقى أبل Apple Music، فإن سبوتيفاى يوفر خدمة بث موسيقى مجانية لكنها تعرض بعض الإعلانات، والتى تمتلك أكثر من 70 مليون مشترك، وبجمع خدمتى بث الموسيقى، نجد أنها تمتلك حاليا أكثر من 140 مليون مستخدم، وفى المقابل ذكرت خدمة Apple Music أنها تمتلك نحو 30 مليون مشترك خلال سبتمبر الماضية 2017، وجميعهم يدفون رسوم شهرية.
وتتقاضى سبوتيفاى رسوم اشتراك تصل إلى 10 دولارات شهرية، وهو نفس المبلغ الذى تتقاضاه بقية الخدمات الرئيسية الأخرى مثل Apple Music وTidal وDeezer، لكن سبوتيفاى رقم ذلك توفر بعض الخصومات لبعض المستخدمين مثل الطلاب، كما أنها توفر خدمة Spotify Family والتى تتيح 6 أشخاص الاشتراك فى حساب واحد بسعر 15 دولارا شهريا.
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تلعب كارين جيلان دور الكوماندوز المشاكس في الجزء الجديد من فيلم المغامرة "جومانجي"، بعد مرور21 عامًا على الجزء الأول - بطولة الراحل روبن وليامز. وحرصت جيلان على جذب الأنظار لها اذ بدت مثيرة ومتألقة في ثوب كريمي في المؤتمر الصحافي للفيلم في بكين الصين. وانضمت الممثلة البالغة من العمر 30 عاما للنجم ذا روك جونسون البالغ من العمر 45 عاما والذي ظهر انيقا وخفيفا فى بدلة رمادية مخططة. وجذبت النجمة الاسكتلندية الانتباه لارتدائها الثوب الذي أضاف مزيدا من الإثارة والرقي لجسدها الرشيق . ولمزيد من الأناقة وضعت كارين على خصرها الصغير حزامًا من الساتان، مع ارتداء قرطين من الألماس ، حمل حقيبة يد صغيرة باللون القرمزي. ولماكياج ناعم وضعت القليل من محدد الأعين، وطلاء شفاه وردي خافت وأحمر شفاه مشرق لمزيد من الإثارة. وصففت كارين شعرها اللامع بطريقة بسيطة ناعمة لإضفاء
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