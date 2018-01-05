أعلنت خدمة بث الموسيقى الأكثر شعبية "سبوتيفاى" أنها حصلت على 10 ملايين مشترك جديد خلال الأشهر الستة الماضية، ليصل مجموع المشتركين أصحاب الحسابات المدفوعة إلى 70 مليون مشترك.

ووفقا لما نشره موقع phonearena الهندى، فعلى عكس موسيقى أبل Apple Music، فإن سبوتيفاى يوفر خدمة بث موسيقى مجانية لكنها تعرض بعض الإعلانات، والتى تمتلك أكثر من 70 مليون مشترك، وبجمع خدمتى بث الموسيقى، نجد أنها تمتلك حاليا أكثر من 140 مليون مستخدم، وفى المقابل ذكرت خدمة Apple Music أنها تمتلك نحو 30 مليون مشترك خلال سبتمبر الماضية 2017، وجميعهم يدفون رسوم شهرية.

وتتقاضى سبوتيفاى رسوم اشتراك تصل إلى 10 دولارات شهرية، وهو نفس المبلغ الذى تتقاضاه بقية الخدمات الرئيسية الأخرى مثل Apple Music وTidal وDeezer، لكن سبوتيفاى رقم ذلك توفر بعض الخصومات لبعض المستخدمين مثل الطلاب، كما أنها توفر خدمة Spotify Family والتى تتيح 6 أشخاص الاشتراك فى حساب واحد بسعر 15 دولارا شهريا.