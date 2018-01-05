باحثون يطورون روبوتات جديدة بعضلات اصطناعية تصلح نفسها تلقائيا

على عكس الروبوتات الحالية يطور الباحثون حاليا روبوتات خارقة جديدة مع "العضلات الاصطناعية" التى لديها القدرة الفريدة لإصلاح أى ضرر يلحق بها تلقائيا، ويقول الباحثون فى ولاية كولورادو إن العضلات الاصطناعية الجديدة أقوى وأسرع وأكثر كفاءة من العضلات البيولوجية، وعلى الرغم من قوتها الكبيرة، إلا أنه يمكن أن تستخدم أيضا للتعامل مع الأشياء الحساسة دون الإضرار بها.



وقال كريستوف كيبلينجر أستاذ مساعد فى قسم الهندسة الميكانيكية فى جامعة كولورادو: "نحن نستمد إلهامنا من القدرات المدهشة للعضلات البيولوجية"، فالسوائل العازلة كهربائيا المستخدمة فى هذه الروبوتات لديها القدرة على استعادة وشفاء أى ضرر ناتج عن الجهد العالى.



ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، فهذا النوع من الآلات التى لا تتأثر بالكهرباء وقادرة على معالجة نفسها كان العالم يراها فقط فى أفلام الخيال العلمى، لكن خلال سنوات من الآن ستكون موجودة بالفعل فى الواقع.



جدير بالذكر أن هناك تخوفات عالمية من انتشار ما يعرف باسم "الروبوتات القاتلة"، التى يمكن أن تستخدم فى حروب المستقبل.