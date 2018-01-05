باحثون يطورون روبوتات جديدة بعضلات اصطناعية تصلح نفسها تلقائيا

على عكس الروبوتات الحالية يطور الباحثون حاليا روبوتات خارقة جديدة مع "العضلات الاصطناعية" التى لديها القدرة الفريدة لإصلاح أى ضرر يلحق بها تلقائيا، ويقول الباحثون فى ولاية كولورادو إن العضلات الاصطناعية الجديدة أقوى وأسرع وأكثر كفاءة من العضلات البيولوجية، وعلى الرغم من قوتها الكبيرة، إلا أنه يمكن أن تستخدم أيضا للتعامل مع الأشياء الحساسة دون الإضرار بها.
وقال كريستوف كيبلينجر أستاذ مساعد فى قسم الهندسة الميكانيكية فى جامعة كولورادو: "نحن نستمد إلهامنا من القدرات المدهشة للعضلات البيولوجية"، فالسوائل العازلة كهربائيا المستخدمة فى هذه الروبوتات لديها القدرة على استعادة وشفاء أى ضرر ناتج عن الجهد العالى.
ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، فهذا النوع من الآلات التى لا تتأثر بالكهرباء وقادرة على معالجة نفسها كان العالم يراها فقط فى أفلام الخيال العلمى، لكن خلال سنوات من الآن ستكون موجودة بالفعل فى الواقع.
جدير بالذكر أن هناك تخوفات عالمية من انتشار ما يعرف باسم "الروبوتات القاتلة"، التى يمكن أن تستخدم فى حروب المستقبل.
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تلعب كارين جيلان دور الكوماندوز المشاكس في الجزء الجديد من فيلم المغامرة "جومانجي"، بعد مرور21 عامًا على الجزء الأول - بطولة الراحل روبن وليامز. وحرصت جيلان على جذب الأنظار لها اذ بدت مثيرة ومتألقة في ثوب كريمي في المؤتمر الصحافي للفيلم في بكين الصين. وانضمت الممثلة البالغة من العمر 30 عاما للنجم ذا روك جونسون البالغ من العمر 45 عاما والذي ظهر انيقا وخفيفا فى بدلة رمادية مخططة. وجذبت النجمة الاسكتلندية الانتباه لارتدائها الثوب الذي أضاف مزيدا من الإثارة والرقي لجسدها الرشيق . ولمزيد من الأناقة وضعت كارين على خصرها الصغير حزامًا من الساتان، مع ارتداء قرطين من الألماس ، حمل حقيبة يد صغيرة باللون القرمزي. ولماكياج ناعم وضعت القليل من محدد الأعين، وطلاء شفاه وردي خافت وأحمر شفاه مشرق لمزيد من الإثارة. وصففت كارين شعرها اللامع بطريقة بسيطة ناعمة لإضفاء
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