التليسكوب المصرى في سانت كاترين الأكبر بالمنطقة العربية

ننشر كافة التفاصيل الخاصة بمشروع التليسكوب الكبير المرتقب إنشاءه خلال السنوات المقبلة، وذلك وفقا لما يلى:



- سيتم إنشاء مشروع التليسكوب فوق إحدى قمم جبال سانت كاترين بجنوب سيناء.

- سيكون على ارتفاع يزيد عن 2000 متر

- يعد أكبر من تليسكوب القطامية 3 مرات

- قطر مرآته 6.5 متر

- تكلفة إنشاء المرصد الجديد مليار جنيه فى مدة زمنية 10 سنوات.



- إنشاء التليسكوب على القمم الجبلية يسمح بأرصاد فلكية أفضل لخلو الأجواء المناخية من السحب وبخار الماء والدوامات الهوائية

- اختيار منطقة سانت كاترين لإنشائه يرجع لموقعها المتميز وكونها أعلى قمة فى مصر

- سيكون أكبر تليسكوب بالمنطقة العربية والشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط

- يستخدم التليسكوب الجديد الأشعة تحت الحمراء فى رصد الأجرام السماوية والأشعة المرئية فى الأرصاد الفلكية

- التليسكوب الآن فى أول الخطوات لإنشائه وسيكون ضمن مشروع المرصد الجديد بسانت كاترين

- الفريق العلمى للمشروع بالمعهد القومى للبحوث الفلكية يختار أفضل قمة من قمم جبال جنوب سيناء ومنطقة البحر الأحمر

- تستكمل المباحثات مع بعض الدول مثل الصين واليابان وإيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا للوصول إلى أفضل التقنيات.