التليسكوب المصرى في سانت كاترين الأكبر بالمنطقة العربية

ننشر كافة التفاصيل الخاصة بمشروع التليسكوب الكبير المرتقب إنشاءه خلال السنوات المقبلة، وذلك وفقا لما يلى:
- سيتم إنشاء مشروع التليسكوب فوق إحدى قمم جبال سانت كاترين بجنوب سيناء.
- سيكون على ارتفاع يزيد عن 2000 متر
- يعد أكبر من تليسكوب القطامية 3 مرات
- قطر مرآته 6.5 متر
- تكلفة إنشاء المرصد الجديد مليار جنيه فى مدة زمنية 10 سنوات.
- إنشاء التليسكوب على القمم الجبلية يسمح بأرصاد فلكية أفضل لخلو الأجواء المناخية من السحب وبخار الماء والدوامات الهوائية
- اختيار منطقة سانت كاترين لإنشائه يرجع لموقعها المتميز وكونها أعلى قمة فى مصر
- سيكون أكبر تليسكوب بالمنطقة العربية والشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط
- يستخدم التليسكوب الجديد الأشعة تحت الحمراء فى رصد الأجرام السماوية والأشعة المرئية فى الأرصاد الفلكية
- التليسكوب الآن فى أول الخطوات لإنشائه وسيكون ضمن مشروع المرصد الجديد بسانت كاترين
- الفريق العلمى للمشروع بالمعهد القومى للبحوث الفلكية يختار أفضل قمة من قمم جبال جنوب سيناء ومنطقة البحر الأحمر
- تستكمل المباحثات مع بعض الدول مثل الصين واليابان وإيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا للوصول إلى أفضل التقنيات.
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تلعب كارين جيلان دور الكوماندوز المشاكس في الجزء الجديد من فيلم المغامرة "جومانجي"، بعد مرور21 عامًا على الجزء الأول - بطولة الراحل روبن وليامز. وحرصت جيلان على جذب الأنظار لها اذ بدت مثيرة ومتألقة في ثوب كريمي في المؤتمر الصحافي للفيلم في بكين الصين. وانضمت الممثلة البالغة من العمر 30 عاما للنجم ذا روك جونسون البالغ من العمر 45 عاما والذي ظهر انيقا وخفيفا فى بدلة رمادية مخططة. وجذبت النجمة الاسكتلندية الانتباه لارتدائها الثوب الذي أضاف مزيدا من الإثارة والرقي لجسدها الرشيق . ولمزيد من الأناقة وضعت كارين على خصرها الصغير حزامًا من الساتان، مع ارتداء قرطين من الألماس ، حمل حقيبة يد صغيرة باللون القرمزي. ولماكياج ناعم وضعت القليل من محدد الأعين، وطلاء شفاه وردي خافت وأحمر شفاه مشرق لمزيد من الإثارة. وصففت كارين شعرها اللامع بطريقة بسيطة ناعمة لإضفاء
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