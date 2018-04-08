تحديثات «أبل» الجديدة توفر معلومات خصوصية جديدة

كشفت شركة «أبل»، أمس، عن المزيد من المعلومات بخصوص البيانات التي يتم جمعها، وكيفية استعمالها، مع إطلاق الإصدار «آي أو إس 11.3» للهاتف الذكي «آي فون»، والحاسوب اللوحي «آي باد»، وكذلك الإصدار «ماك أو إس 10.13.4».

وأوضحت الشركة الأميركية أنه عندما يقوم تطبيق بجمع بيانات شخصية عن المستخدم، تظهر أيقونة جديدة بذلك مع توضيح مفصل، مشيرة إلى أن هذه المعلومات لا تقتصر على نوعية البيانات التي يتم جمعها، لكن سيتم توضيح ماذا سيحدث معها، وما هي الخدمات التي من المحتمل مشاركة هذه البيانات معها.



وأضافت «أبل» أنه يمكن لأصحاب الهاتف الذكي «آي فون»، والحاسوب اللوحي «آي باد»، تنزيل الإصدار «آي أو إس 11.3» الجديد، عن طريق قائمة الإعدادات تحت بند «عام/‏تحديث البرامج»، كما يمكن لأصحاب الأجهزة العاملة بنظام التشغيل «ماك» استدعاء متجر تطبيقات «ماك»، وتنزيل الإصدار الجديد عن طريق قائمة التحديثات، طالما لم يتم تحديث الأجهزة تلقائياً.