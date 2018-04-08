تحديثات «أبل» الجديدة توفر معلومات خصوصية جديدة

كشفت شركة «أبل»، أمس، عن المزيد من المعلومات بخصوص البيانات التي يتم جمعها، وكيفية استعمالها، مع إطلاق الإصدار «آي أو إس 11.3» للهاتف الذكي «آي فون»، والحاسوب اللوحي «آي باد»، وكذلك الإصدار «ماك أو إس 10.13.4».
وأوضحت الشركة الأميركية أنه عندما يقوم تطبيق بجمع بيانات شخصية عن المستخدم، تظهر أيقونة جديدة بذلك مع توضيح مفصل، مشيرة إلى أن هذه المعلومات لا تقتصر على نوعية البيانات التي يتم جمعها، لكن سيتم توضيح ماذا سيحدث معها، وما هي الخدمات التي من المحتمل مشاركة هذه البيانات معها.
وأضافت «أبل» أنه يمكن لأصحاب الهاتف الذكي «آي فون»، والحاسوب اللوحي «آي باد»، تنزيل الإصدار «آي أو إس 11.3» الجديد، عن طريق قائمة الإعدادات تحت بند «عام/تحديث البرامج»، كما يمكن لأصحاب الأجهزة العاملة بنظام التشغيل «ماك» استدعاء متجر تطبيقات «ماك»، وتنزيل الإصدار الجديد عن طريق قائمة التحديثات، طالما لم يتم تحديث الأجهزة تلقائياً.
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ظهرت النجمة العالمية سارة جيسيكا باركر، كضيفة شرف على السجادة الحمراء لعرض الأزياء الإيطالي الشهير دولتشي أند غابانا "Alta Giorella" في مكتبة نيويورك العامة. وتألقت نجمة المسلسل التليفزيوني Divorce، البالغة من العمر 53 عامًا، بإطلالة جذابة وساحرة، حيث ارتدت غطاء الرأس الأخضر المطرز، ومعطفًا من اللون الأحمر الغامق، المزين بالأزهار، على فستان من اللون الذهبي اللامع، الذي كشف عنه أثناء صعودها الدرج. وتزينت باركر بأقراط من الزمرد الملون، المتطابقة مع المجوهرات حول عنقها ومعصمها، ووصل سعر فستانها الذهبي إلى 280 ألف دولار أميركي، وقامت شركتها SJP" "بالمزاد العلني لمجموعتها بالكامل ليعود العائد للجمعيات الخيرية في الحدث الفاخر، إضافة إلى أن الممثل الكوميدي ستيف هارفي ألقى خطبته على جميع الحاضرين في المكتبة. ولم يرافق سارة زوجها ماثيو برودريك البالغ من العمر 56 عامًا، الذي كان على الأرجح أنجبت منه أطفالهما الثلاثة -
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