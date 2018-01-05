أعلنت شركة "أبل" الأمريكية اكتشاف ثغرة أمنية قد تؤثر على جميع أجهزتها، محذرة عملاءها من تنزيل برمجيات من مصادر غير موثوقة لمنع حدوث اختراق أمنى، وضرورة الالتزام بتحميل التطبيقات والبرامج فقط من متجر "آب ستور" الرسمى التابع لها.

وذكرت "أبل" فى بيان، نقلته صحيفة "ذا إكسبريس" البريطانية عبر موقعها الإلكترونى، أن برمجيات الاختراق التى تم اكتشافها مؤخرا، يمكن أن تخترق بشكل جذرى بيانات مستخدمى أجهزة أبل.

وأوضحت الشركة أنه تم اكتشاف كلتا الثغرتين من قبل الباحثين الأمنيين، مشيرة إلى أن ذلك ينطبق على جميع المعالجات الحديثة، بالإضافة إلى تأثيرها على جميع أجهزة الحاسب الآلى وجميع أنظمة التشغيل.

وأضافت أن جميع أنظمة أبل التى تعمل بنظام ماك ونظام ios ستتأثر، لكن لا توجد تأثيرات محددة على مستخدمى أجهزة أبل فى الوقت الراهن.