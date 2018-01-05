كشفت بعض المصادر أن "ترافيس كالانيك" مؤسس شركة "أوبر" الذى أطيح به كمدير تنفيذى فى يونيو الماضى يبيع ما يقرب من ثلث حصته البالغة 10% فى الشركة مقابل نحو 1.4 مليار دولار، ويعتبر بيع "كالانيك" لحصته جزءا من صفقة تم التوصل إليها مع مجموعة "سوفت بنك جروب" التى تمتلك حصة 17.5% فى "أوبر"، وسوف تغلق الصفقة فى وقت مبكر من هذا العام.
وذكر تقرير من "رويترز" أن صفقة "سوفت بنك" تقيم أوبر بمبلغ 48 مليار دولار، أى أقل بنسبة 30% من أحدث تقييم لها وكان 68 مليار دولار، وقالت المصادر إن "كالانيك" عرض بيع نصف اجمالى أسهمه، لكن بسبب وجود حد لمشتريات سوفت بنك فى "أوبر"، سيبيع 29% فقط.
هذه الصفقة إذا تمت بالفعل ستجعل المؤسس المشارك لأوبر "ترافيس كالانيك" ملياردير للمرة الأولى، حيث لم يسبق له بيع أسهما من الشركة التى يديرها منذ عشر سنوات تقريبا.
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تلعب كارين جيلان دور الكوماندوز المشاكس في الجزء الجديد من فيلم المغامرة "جومانجي"، بعد مرور21 عامًا على الجزء الأول - بطولة الراحل روبن وليامز. وحرصت جيلان على جذب الأنظار لها اذ بدت مثيرة ومتألقة في ثوب كريمي في المؤتمر الصحافي للفيلم في بكين الصين. وانضمت الممثلة البالغة من العمر 30 عاما للنجم ذا روك جونسون البالغ من العمر 45 عاما والذي ظهر انيقا وخفيفا فى بدلة رمادية مخططة. وجذبت النجمة الاسكتلندية الانتباه لارتدائها الثوب الذي أضاف مزيدا من الإثارة والرقي لجسدها الرشيق . ولمزيد من الأناقة وضعت كارين على خصرها الصغير حزامًا من الساتان، مع ارتداء قرطين من الألماس ، حمل حقيبة يد صغيرة باللون القرمزي. ولماكياج ناعم وضعت القليل من محدد الأعين، وطلاء شفاه وردي خافت وأحمر شفاه مشرق لمزيد من الإثارة. وصففت كارين شعرها اللامع بطريقة بسيطة ناعمة لإضفاء
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