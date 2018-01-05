كشفت بعض المصادر أن "ترافيس كالانيك" مؤسس شركة "أوبر" الذى أطيح به كمدير تنفيذى فى يونيو الماضى يبيع ما يقرب من ثلث حصته البالغة 10% فى الشركة مقابل نحو 1.4 مليار دولار، ويعتبر بيع "كالانيك" لحصته جزءا من صفقة تم التوصل إليها مع مجموعة "سوفت بنك جروب" التى تمتلك حصة 17.5% فى "أوبر"، وسوف تغلق الصفقة فى وقت مبكر من هذا العام.

وذكر تقرير من "رويترز" أن صفقة "سوفت بنك" تقيم أوبر بمبلغ 48 مليار دولار، أى أقل بنسبة 30% من أحدث تقييم لها وكان 68 مليار دولار، وقالت المصادر إن "كالانيك" عرض بيع نصف اجمالى أسهمه، لكن بسبب وجود حد لمشتريات سوفت بنك فى "أوبر"، سيبيع 29% فقط.

هذه الصفقة إذا تمت بالفعل ستجعل المؤسس المشارك لأوبر "ترافيس كالانيك" ملياردير للمرة الأولى، حيث لم يسبق له بيع أسهما من الشركة التى يديرها منذ عشر سنوات تقريبا.