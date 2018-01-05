متجر تطبيقات أبل يحقق أرباحا قياسية تصل إلى 300 مليون دولار فى 1 يناير

حققت شركة أبل رقما قياسيا جديدا فى مجموع الإيرادات التى جمعها متجر تطبيقات "آب ستور" التابع لها فى يوم واحد، فخلال يوم رأس السنة الميلادية 2018 حقق المتجر 300 مليون دولار من الإيرادات الإجمالية، أما خلال السبعة أيام التى بدأت يوم عيد الميلاد حقق المتجر مبيعات مذهلة وصلت إلى 890 مليون دولار.
ووفقا لما نشره موقع phonearena الهندى، فمنذ إطلاق المتجر فى يوليو 2008، دفعت أبل 86 مليار دولار للمطورين مقابل حصتهم من التطبيقات المدفوعة والاشتراكات التى تم شراؤها من خلال المتجر.
وخلال عام 2017، تلقى المطورين نحو 26.5 مليار دولار، بزيادة 30% على أساس سنوى نظير تطبيقاتهم، فيما أشار التقرير إلى أن شركة أبل تحافظ على 30% من الأرباح الناتجة عن التطبيقات المدفوعة التى تم شراؤها فى أب ستور، وتترك 70% للمطورين أما الاشتراكات التى تعمل لأكثر من سنة تعطى المطورين 85% من العائدات فى حين تحصل أبل على الـ15% المتبقية.
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