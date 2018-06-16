عثرت بعثة مركبة "كيبلر K2" التابعة لناسا على نظامين شمسيين جديدين يتميزان بوجود كواكب شبيهة "نسبيا" بتلك الموجودة في مجموعتنا الشمسية.
ويقع أحد النظامين على بعد 160 سنة ضوئية من الأرض حيث يتضمن 3 كواكب قريبة من حجمها. ويبدو أن أحد الكواكب الثلاثة مماثل لحجم كوكبنا.
وخلاف ذلك، ربما تكون الكواكب غير مضيافة، فهي قريبة جدا من نجمها وبالتالي دافئة جدا. ولكن يبدو أن هناك تفاصيل شائعة في جميع أنحاء الكون، وتعد علامة أخرى على احتمال كون هذه الكواكب مضيافة أكثر مما كنا نعتقد.
GMT 20:32 2018 السبت ,16 حزيران / يونيوروس كوسموس توسع تعاونها مع الصين
GMT 20:23 2018 السبت ,16 حزيران / يونيومسبار "New Horizons" يستيقظ من سباته
GMT 20:17 2018 السبت ,16 حزيران / يونيوبدء إعداد مكوك أميركي للرحلات حول القمر
GMT 19:23 2018 السبت ,16 حزيران / يونيوالولايات المتحدة توقف مشروع روفر قمري
GMT 09:30 2018 الخميس ,14 حزيران / يونيوفيسبوك "عربي" لمستخدمي آيفون
ارتدت الممثلة الأميركية ستيفاني مارش، فستانا يجمع بين اللونين الذهبي والرمادي البراق، وذلك في حفلة معهد الموضة للتقنية، في مدينة نيويورك، مساء الخميس، أما شعرها فكان ذا تجعيدات خفيفة وتركته مسدولا حتى كتفيها، كما حضرت عارضتا الأزياء مارثا هانت وهيلاري رودا. وعادت الممثلة البالغة من العمر 43 عامًا، في دور ألكسندرا كابوت، في مسلسل "Law & Order"، وذهب ستيفاني إلى حدث الموضة بفستان من ستيلا مكارتني، وارتدت حذاءً باللون الفضي ذي كعب عالٍ، وأقراط أذن متدلية، ووضعت أحمر شفاة باللون اللوردي. وتزوجت مارش حديثًا، من دان بنون، في سبتمبر/ أيلول 2017، وتطلقت من الطاهي بوبي فلاي في عام 2015، بعد زواج دام 10 سنوات. ولم تعد الممثلة بدورها في مسلسل "Law & Order" فقط، ولكن أيضًا بدور البطولة في المسلسل التلفزيوني "Odd Mom Out". وتألقت هانت ورودا في الحفلة أيضًا، حيث
أرسل تعليقك