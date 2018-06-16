عثرت بعثة مركبة "كيبلر K2" التابعة لناسا على نظامين شمسيين جديدين يتميزان بوجود كواكب شبيهة "نسبيا" بتلك الموجودة في مجموعتنا الشمسية.

ويقع أحد النظامين على بعد 160 سنة ضوئية من الأرض حيث يتضمن 3 كواكب قريبة من حجمها. ويبدو أن أحد الكواكب الثلاثة مماثل لحجم كوكبنا.

وخلاف ذلك، ربما تكون الكواكب غير مضيافة، فهي قريبة جدا من نجمها وبالتالي دافئة جدا. ولكن يبدو أن هناك تفاصيل شائعة في جميع أنحاء الكون، وتعد علامة أخرى على احتمال كون هذه الكواكب مضيافة أكثر مما كنا نعتقد.