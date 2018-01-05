مشاكل خطيرة ببطاريات لاب توب hp تؤدى لاحتراقها

كشف تقرير جديد أن هيئة سلامة المنتجات الأمريكية نشرت بيانا تطلب فيه من مستخدمى أجهزة لاب توب HP الانتباه واتخاذ حذرهم بسبب حوادث احتراق حدثت فى الآونة الأخيرة لبطاريات أجهزة اللاب توب فى عدد من المناطق، مشيرة إلى أن مجموعة كبيرة من أجهزة لاب توب الشركة المباعة فى الفترة من ديسمبر 2015 حتى ديسمبر 2017، تعانى من مشاكل فى البطارية تؤدى إما لاحتراقها، أو تفحمها، أو حتى ذوبانها وهو ما حدث مع الكثير من الحالات بالفعل.
لاب توب HP
ووفقا لما نشره موقع engadget الأمريكى، فنشرت شركة HP بيانا قالت فيه إن نسبة صغيرة جدا من مستخدمى أجهزة لاب توب HP حول العالم تضرروا من هذه المشاكل بسبب استخدام بطاريات من طرف آخر وغير أصلية، فيما وفرت الشركة من جانبها صفحة رسمية تضم الأجهزة المصابة والتى تشمل أجهزة لاب توب Envy M6 وZBook 17 G4 وZBook 17 G3.
GMT 20:27 2018 الجمعة ,05 كانون الثاني / ينايرشركة اتصالات أمريكية تعلن إطلاق إنترنت 5G العام الجارى
GMT 20:25 2018 الجمعة ,05 كانون الثاني / ينايرأفضل ألعاب سباق سيارات ينتظرها العالم خلال 2018
GMT 20:24 2018 الجمعة ,05 كانون الثاني / ينايرصور جديدة تكشف عن تصميم هاتف نوكيا 6 قبل ساعات من طرحه
GMT 20:22 2018 الجمعة ,05 كانون الثاني / يناير"لينوفو" تحدث أجهزة لاب توب ThinkPads بمعالجات الجيل الثامن من إنتل
GMT 20:21 2018 الجمعة ,05 كانون الثاني / ينايرتعرف على جهاز الألعاب الأكثر مبيعا فى التاريخ
GMT 20:17 2018 الجمعة ,05 كانون الثاني / ينايرأبل ترفع دعوى ضد منظمة فرنسية نظمت اعتصاما بمتجرها بسبب الضرائب
GMT 20:17 2018 الجمعة ,05 كانون الثاني / ينايرجهاز ذكى جديد يقيس صحة الشعر ويقيم حالته ونقاط ضعفه
GMT 20:15 2018 الجمعة ,05 كانون الثاني / ينايرنجم يوتيوب "لوجان بول" يتوقف عن نشر الفيديوهات
تلعب كارين جيلان دور الكوماندوز المشاكس في الجزء الجديد من فيلم المغامرة "جومانجي"، بعد مرور21 عامًا على الجزء الأول - بطولة الراحل روبن وليامز. وحرصت جيلان على جذب الأنظار لها اذ بدت مثيرة ومتألقة في ثوب كريمي في المؤتمر الصحافي للفيلم في بكين الصين. وانضمت الممثلة البالغة من العمر 30 عاما للنجم ذا روك جونسون البالغ من العمر 45 عاما والذي ظهر انيقا وخفيفا فى بدلة رمادية مخططة. وجذبت النجمة الاسكتلندية الانتباه لارتدائها الثوب الذي أضاف مزيدا من الإثارة والرقي لجسدها الرشيق . ولمزيد من الأناقة وضعت كارين على خصرها الصغير حزامًا من الساتان، مع ارتداء قرطين من الألماس ، حمل حقيبة يد صغيرة باللون القرمزي. ولماكياج ناعم وضعت القليل من محدد الأعين، وطلاء شفاه وردي خافت وأحمر شفاه مشرق لمزيد من الإثارة. وصففت كارين شعرها اللامع بطريقة بسيطة ناعمة لإضفاء
أرسل تعليقك