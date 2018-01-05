مشاكل خطيرة ببطاريات لاب توب hp تؤدى لاحتراقها

كشف تقرير جديد أن هيئة سلامة المنتجات الأمريكية نشرت بيانا تطلب فيه من مستخدمى أجهزة لاب توب HP الانتباه واتخاذ حذرهم بسبب حوادث احتراق حدثت فى الآونة الأخيرة لبطاريات أجهزة اللاب توب فى عدد من المناطق، مشيرة إلى أن مجموعة كبيرة من أجهزة لاب توب الشركة المباعة فى الفترة من ديسمبر 2015 حتى ديسمبر 2017، تعانى من مشاكل فى البطارية تؤدى إما لاحتراقها، أو تفحمها، أو حتى ذوبانها وهو ما حدث مع الكثير من الحالات بالفعل.

لاب توب HP

ووفقا لما نشره موقع engadget الأمريكى، فنشرت شركة HP بيانا قالت فيه إن نسبة صغيرة جدا من مستخدمى أجهزة لاب توب HP حول العالم تضرروا من هذه المشاكل بسبب استخدام بطاريات من طرف آخر وغير أصلية، فيما وفرت الشركة من جانبها صفحة رسمية تضم الأجهزة المصابة والتى تشمل أجهزة لاب توب Envy M6 وZBook 17 G4 وZBook 17 G3.