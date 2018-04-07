تحديثات «أبل» الجديدة توفر معلومات خصوصية جديدة

كشفت شركة «أبل»، أمس، عن المزيد من المعلومات بخصوص البيانات التي يتم جمعها، وكيفية استعمالها، مع إطلاق الإصدار «آي أو إس 11.3» للهاتف الذكي «آي فون»، والحاسوب اللوحي «آي باد»، وكذلك الإصدار «ماك أو إس 10.13.4».
وأوضحت الشركة الأميركية أنه عندما يقوم تطبيق بجمع بيانات شخصية عن المستخدم، تظهر أيقونة جديدة بذلك مع توضيح مفصل، مشيرة إلى أن هذه المعلومات لا تقتصر على نوعية البيانات التي يتم جمعها، لكن سيتم توضيح ماذا سيحدث معها، وما هي الخدمات التي من المحتمل مشاركة هذه البيانات معها.
وأضافت «أبل» أنه يمكن لأصحاب الهاتف الذكي «آي فون»، والحاسوب اللوحي «آي باد»، تنزيل الإصدار «آي أو إس 11.3» الجديد، عن طريق قائمة الإعدادات تحت بند «عام/تحديث البرامج»، كما يمكن لأصحاب الأجهزة العاملة بنظام التشغيل «ماك» استدعاء متجر تطبيقات «ماك»، وتنزيل الإصدار الجديد عن طريق قائمة التحديثات، طالما لم يتم تحديث الأجهزة تلقائياً.
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تألقت الممثلة الشهيرة أليسون ستونر، في العرض الأول لفيلم "Blockers" الجديد، في لوس أنجلوس، والذي أقيم في مسرح قرية ريجينجو في ويستوود مساء الثلاثاء. وجذبت النجمة البالغة من العمر 24 عامًا، انظار الحضور وعدسات المصورين لإطلالتها المثيرة، حيث ارتدت فستانًا عاريًا باللون الأسود بلا أكمام محاط بخصر شفاف، ويتميز بفتحة عالية فوق فخذها. وأكملت ستونر إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء الكلاسيكية، بتوقيع المصمم توني بيانكو، ورفعت شعرها عاليا على هيئة ذيل حصان، وسلّطت نجمة الشاشة الضوء على جمالها الطبيعي مع المكياج المذهل التي تضمّن أحمر شفاه باللون الداكن. وظهرت نجمة ديزني السابقة بعد أن كشفت بصراحة عن أول مرة أدركت فيها أنها تحب امرأة، في مقال شخصي في مجلة "Teen Vogue". تذكرت الممثلة أليسون اللحظة التي شعرت فيها بحبها لمدربتها أثناء حضورها ورشة للرقص وقالت "لقد شعرت بالحب من قبل المرأة
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