11 خاصية في «غالاكسي إس 9» لا يلاحظها المستخدمون

كشفت مراجعة فنية، أجريت على هاتف «سامسونغ غالاكسي إس 9» الجديد، عن وجود 11 خاصية مفيدة للمستخدمين، موجودة ضمن ما يعرف بـ«خواص سامسونغ المدفونة في الإعدادات».

وحدد فريق من المراجعين المحترفين في موقع «بيزنس إنسايدر»، الخواص الـ11، التي لا يلاحظها المستخدمون كما يلي:

شاشة أكثر وضوحاً

تقوم هذه الخاصية بضبط شاشة الهاتف على دقة 1080 بيكسل، حيث يمكن من خلال هذه الخاصية ضبط الهاتف على الدقة الكاملة للشاشة، من خلال فتح الإعدادات ثم اختيار الشاشة، ومن ثم اختيار دقة الشاشة، ثم الضبط على وضعية «دبليو كيو إتش دي»، بدلاً من وضعية «إف إتش دي».

تقليل كثافة الألوان

توجد تحت اسم «فلتر اللون الأزرق»، وهي خاصية تقلل بشكل أساسي كثافة ألوان الشاشة ليلاً، لتبدو أكثر هدوءاً وإشراقاً، وتريح المستخدم، ويمكن تفعيلها بالانتقال إلى الإعدادات ثم الشاشة ثم فلتر الضوء الأزرق، وبعده جدول التشغيل، وضبط الجدول على الفترة من غروب الشمس إلى شروقها.

تطبيقات أكثر

في الوضع الاعتيادي، تعرض الشاشة الرئيسة لـ«غالاكسي إس

9» التطبيقات بصورة متباعدة عن بعضها بعضاً، ولا تمنح المستخدم الكثير من التحكم في المكان الذي يريد أن يضع فيه

أيقونات التطبيقات، ولتغيير هذا الأمر، وعرض التطبيقات بصورة متضاغطة أكثر، يمكن التوجه إلى الإعدادات، ثم شبكة الشاشة الرئيسة، ثم التحكم في العرض لوضع الأيقونات بالقرب من بعضها بعضاً.

ملء الشاشة بالتطبيقات

عند الرغبة في عرض المزيد من التطبيقات بالشاشة، لا يقتصر الأمر على الخاصية السابقة، بل يمكن استخدام خاصية أخرى، تتيح ملء كامل الشاشة بأيقونات التطبيقات، وتصغير الأيقونات عبر قطع الجزء السفلي منها، حيث يمكن تشغيل هذه الخاصية بالذهاب إلى الإعدادات ثم الشاشة ثم تطبيقات الشاشة الكاملة، ومن ثم تمكين وضعية «ملء الشاشة بالكامل».

سحب لوحة الإشعارات

تمنح هذه الخاصية المستخدم إمكانية التحكم في أيقونة عرض لوحة الإخطارات والإشعارات، ووضعها في أي مكان بالشاشة، ويتم تشغيل هذه الخاصية بالذهاب إلى الإعدادات ثم الشاشة ثم الشاشة الرئيسة، وبعدها لوحة الإشعارات السريعة الفتح، ثم وضع اللوحة على وضعية تشغيل.

تغيير نمط الاهتزاز

من خلال هذه الخاصية، يمكن التحكم في نمط الاهتزازات التي يصدرها الهاتف، سواء عند وصول المكالمات الهاتفية، أو عند وصول أي إشعار. ونمط الاهتزاز الافتراضي في «غالاكسي إس 9» هو الاهتزاز الطويل، لكن يمكن تغييره لأنماط أخرى مختلفة، عبر الإعدادات ثم الأصوات والاهتزاز، ثم نمط الاهتزاز، ومن ثم المعاينة والاختيار.

تقليل كثافة الاهتزاز

تختلف هذه الخاصية عن الميزة السابقة تماماً، في كونها لا تغير النمط، وإنما تتحكم في قوة وكثافة الاهتزاز، ما بين شديد للغاية ومرتفع ومتوسط، وضعيف، ويتم تشغيل هذه الخاصية بالذهاب إلى الإعدادات والأصوات والاهتزاز ثم كثافة الاهتزاز، ومن داخل هذه الخاصية يتم التحكم في كثافة الاهتزاز مع المكالمات والإشعارات، وغيرها، كلٍّ على حدة.

صوت أفضل

خاصية التحكم في جودة الصوت، والتأثيرات تمنح المستخدم أصواتاً متنوعة في طبيعتها وجودتها، ما بين موسيقى «الدولبي»، التي تجعل صوت موسيقى الهاتف كأنه يشغل في الغرفة، وخاصية «تيوب برو» التي تجعل صوت الهاتف أكثر ثراء، فضلاً عن ميزة «يو إتش كيو»، التي تحسن جودة الموسيقى عند استخدام سماعات الرأس اللاسلكية، ويتم تشغيل هذه الخاصية من الإعدادات، ثم الأصوات والاهتزازات، ومن ثم جودة الصوت والتأثيرات.

شاشة لا تنام

تعمل هذه الخاصية على جعل شاشة الهاتف قيد التشغيل، ما دام المستخدم ينظر إليها، دون النقر عليها أو تشغيلها باللمس، حيث تقوم الكاميرا الأمامية بالتحقق مما إذا كان المستخدم ينظر للشاشة، وإذا كان كذلك فيحتفظ بالشاشة قيد العمل، بحيث لا يضطر إلى الاستمرار في النقر عليها من وقت لآخر، وهي ميزة جيدة وموجودة في بعض الهواتف الأخرى، ومفيدة في حالة قراءة مقال طويل. ويتم تشغيلها بالذهاب إلى الإعدادات والميزات المتقدمة، ثم ميزة البقاء الذكي، وتشغيلها.

شريط البحث

تتيح هذه الخاصية التحكم في شريط بحث «غوغل» على الشاشة الرئيسة، ليبدو متوافقاً ومتسقاً مع الخلفية التي يختارها المستخدم في الهاتف، إذ إنه في الوضع الافتراضي يظهر الشريط باللون الأبيض، لكن بهذه الخاصية يمكن تغيير شكله ليبدو مربعاً، بدلاً من كونه مستطيلاً، وباللون الذي يختاره المستخدم، أو جعله أكثر شفافية.

شاشة خاصة

عادة يتغير لون الشاشة إلى اللون الأسود أثناء الشحن، أي تصبح في وضعية التوقف، وعبر هذه الخاصية، يمكن إضفاء لمسة شخصية على الهاتف، من خلال تحديد الحالة التي تبدو عليها شاشة الهاتف أثناء الشحن، كأن يجعل المستخدم صورة ما أو كلمة أو لوناً مميزاً يحتل الشاشة أثناء الشحن. وتشغيلها يتم بالذهاب إلى الإعدادات ثم الشاشة ومن ثم شاشة التوقف، واختيار الشاشة ومعاينتها ثم تشغيلها.