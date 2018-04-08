«إتش بي» تكشف عن حاسبات محمولة مقاومة لمواد التعقيم
آخر تحديث GMT19:51:48
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » علوم عاجل

«إتش بي» تكشف عن حاسبات محمولة مقاومة لمواد التعقيم

العرب اليوم -

العرب اليوم - «إتش بي» تكشف عن حاسبات محمولة مقاومة لمواد التعقيم

حسابات محمولة متطورة
القاهره - العرب اليوم

كشفت شركات تقنية كبرى، خلال مؤتمر «الإدارة ونظم المعلومات الصحية 2018» الذي أنهى أعماله أخيراً في مدينة لاس فيغاس الأميركية، عن ثلاثة تطورات مهمة في عالم التقنية، الأول عبارة عن حسابات محمولة متطورة مخصصة للاستخدام الطبي ومقاومة لمواد التعقيم، قدمتها شركة «إتش بي»، فيما تمثل التطور الثاني في تقرير حول أمن معلومات المستشفيات، أعلنت عنه شركة «مكافي»، ووصف الوضع في القطاع الطبي «بالنهج المتراخي» بينما ركز التطور الثالث على حزمة خدمات جديدة للباحثين والأطباء طرحتها شركة «مايكروسوفت»، وتعتمد على الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. 

حاسبات جديدة
وفقاً لموقع المؤتمر himssconference.org فإن شركة «إتش بي» كشفت، خلال فعاليات المؤتمر، عن ثلاثة حاسبات محمولة مخصصة للاستخدام من قبل الأطباء ومسؤولي تقديم الرعاية الصحية في المستشفيات، موضحة أنه تم تزويد هذه الأجهزة بقدرات وخصائص تناسب احتياجات الأطباء ومساعديهم على مدار اليوم، كالدخول إلى حاسباتهم ونظم الرعاية الصحية التي يعملون عليها نحو 70 مرة في المتوسط يومياً، ومقاومة مواد التعقيم وإبادة الجراثيم. 

وقال مدير منتجات وتطبيقات الرعاية الصحية في «إتش بي»، ريد أوكس، إن «العديد من أجهزة تقنية المعلومات، وفي مقدمتها الحاسبات المحمولة، لا يمكن استخدامها داخل أماكن محددة في المستشفيات، كتلك التي يتعين تطهيرها وتعقيمها بصورة مستمرة ومتكررة، الأمر الذي أوجد فجوة بين مقدم خدمات تقنية المعلومات والأطباء والمرضى، ولذلك عملت (إتش بي)، بصورة وثيقة وعن قرب، مع مسؤولي الرعاية الصحية لتطوير منهجية اختبار صارمة، تجعل الحاسبات المحمولة تصمد تماماً أمام عمليات ومواد التعقيم ولا تتأثر بها». 

ممارسات سيئة
حذرت شركة «مكافي»، في تقريرها لشهر مارس 2018، حول حالة أمن المعلومات عالمياً، من أن الممارسات الأمنية السيئة، ومشاركة كلمات المرور بين أشخاص عديدين، ونقاط الضعف في البرامج والتطبيقات الصحية، والحاسبات المكشوفة المنتشرة في القطاع الصحي، كلها أمور تساعد المهاجمين بشكل متزايد على الوصول إلى كنز من البيانات الشخصية الحساسة، لافتاً إلى أن هذا الأمر تجسد عملياً خلال الأشهر الأخيرة في الارتفاع الحاد بالهجمات التي تستهدف المستشفيات عبر الإنترنت.   • «مكافي»: الهجمات على المستشفيات تفوق المدارس بنسبة 125%.

وأضاف أوكس أن «(إتش بي) عمدت إلى تطوير حاسبات محمولة مقاومة لمثل هذه المواد، وقدمت تشكيلة من الحاسبات تلبي هذه الاحتياجات الفريدة داخل المستشفيات».

وأوضح أن «هذه التشكيلة تتضمن الحاسب المحمول (إيليت بوك 480 جي 5) للرعاية الصحية، الذي يحتوي على برنامج يدعى (التنظيف السهل)، يتيح تنظيف الجهاز أثناء العمل، كما يحتوي على خاصية التحقق من الهوية بموجات الراديو، وخاصية القياسات الحيوية لإجراء عمليات الدخول الموحد ببصمات اليد أو العين». 

وذكر أن «هناك أيضاً الحاسب المحمول (إيليت وان 800 جي 4) الذي يتميز بالقدرات السابقة مع كاميرا يمكنها الظهور والاختفاء، مزدوجة الوجه، بإمكانها تسجيل المريض وحركاته وإشاراته»، مشيراً إلى أن «الحاسب المحمول الثالث هو (إتش سي 270 سي آر)، المخصص للمراجعات الطبية والعلاجية، والذي يتميز بقدرته على القيام بعروض ومراجعات سريرية، من خلال التواصل مع الأجهزة الأخرى عبر منفذ (يو إس بي سي)». 

أمن معلومات المستشفيات
من جهتها، خصصت شركة «مكافي»، قسماً لأمن معلومات المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية في تقريرها لشهر مارس 2018 حول حالة أمن المعلومات عالمياً، وحمل القسم عنوان «الاختراق في المستشفيات»، ونبه إلى أن كلمات المرور الافتراضية وعدم التقيد بتنفيذ التحديثات الأمنية دورياً، يشكلان أكبر نقاط الضعف الأمنية انتشاراً في المستشفيات، ما يعرّض نظمها وبياناتها للخطر.

ووصف تقرير «مكافي» إجراءات أمن معلومات المستشفيات عموما بأنها «ذات نهج متراخٍ»، يسعد المخترقين ومحترفي الجرائم الإلكترونية عبر الإنترنت، الذين يرون في المستشفيات هدفاً سهلاً يحصلون من خلاله على معلومات حساسة. 

ووفقاً للأرقام الواردة في التقرير، فإن العام الماضي شهد زيادة بنسبة 211% في الحوادث الأمنية التي تم الكشف عنها في الرعاية الصحية مقارنة بعام 2016، كما سجلت الحوادث الأمنية بالقطاع الطبي والصحي ارتفاعاً قدره 125% مقارنة بالهجمات على المؤسسات التعليمية، وارتفاعاً قدره 15% عن الحوادث المبلغ عنها في القطاعين المالي والعام. 

رعاية صحية ذكية
بدورها اختارت شركة «مايكروسوفت» أن تركز في خدمات الحوسبة السحابية الموجودة لديها على خدمة الباحثين والأطباء، وهو نهج يختلف عما تتبعه شركات أخرى في عالم الحوسبة السحابية مثل «أمازون» و«أبل» اللتين تركزان على المرضى والموظفين العاديين. وتطبيقاً لهذا النهج أعلنت «مايكروسوفت» عن طرح حزمة من خدمات الرعاية الصحية المستندة إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي، من بينها خدمة «مايكروسوفت جينوميكس» التي تقدم خدمة دقيقة متطورة في مجال طب «الجينوم» للمحترفين والباحثين في المجال الطبي، إضافة إلى خدمة نقل نظم وتطبيقات المستشفيات العاملة في الرعاية الطبية التخصصية وإدارة المستشفيات بصورة عامة لتعمل من خلال خدمة «مايكروسوفت آزور» للحوسبة السحابية.    

 

علوم عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

«إتش بي» تكشف عن حاسبات محمولة مقاومة لمواد التعقيم «إتش بي» تكشف عن حاسبات محمولة مقاومة لمواد التعقيم



أخبار ذات صلة

GMT 19:43 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسان

تحديثات «أبل» الجديدة توفر معلومات خصوصية جديدة
العرب اليوم - تحديثات «أبل» الجديدة توفر معلومات خصوصية جديدة

GMT 19:13 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسان

الهواتف الذكية قد تساعد في قياس شدة أعراض الشلل الرعاش
العرب اليوم - الهواتف الذكية قد تساعد في قياس شدة أعراض الشلل الرعاش

GMT 19:11 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسان

تحذيرات من منح التطبيقات أذون وصول إلى الكاميرا وجهات الاتصال
العرب اليوم - تحذيرات من منح التطبيقات أذون وصول إلى الكاميرا وجهات الاتصال

GMT 19:07 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسان

حلٌّ جديد لتسريع نقل الفيديو على شبكات الأجهزة النقالة
العرب اليوم - حلٌّ جديد لتسريع نقل الفيديو على شبكات الأجهزة النقالة

GMT 18:52 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسان

اكتشاف برمجية خبيثة لسرقة العملات الرقمية
العرب اليوم - اكتشاف برمجية خبيثة لسرقة العملات الرقمية

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

«إتش بي» تكشف عن حاسبات محمولة مقاومة لمواد التعقيم «إتش بي» تكشف عن حاسبات محمولة مقاومة لمواد التعقيم



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

خلال حضورها عرض الأزياء "دولتشي أند غابانا"

سارة باركر تبدو رائعة في معطف باللون الأحمر الغامق

نيويورك ـ مادلين سعاده

ظهرت النجمة العالمية سارة جيسيكا باركر، كضيفة شرف على السجادة الحمراء لعرض الأزياء الإيطالي الشهير دولتشي أند غابانا "Alta Giorella" في مكتبة نيويورك العامة. وتألقت نجمة المسلسل التليفزيوني Divorce، البالغة من العمر 53 عامًا، بإطلالة جذابة وساحرة، حيث ارتدت غطاء الرأس الأخضر  المطرز، ومعطفًا من اللون الأحمر الغامق، المزين بالأزهار، على فستان من اللون الذهبي اللامع، الذي كشف عنه أثناء صعودها الدرج. وتزينت باركر بأقراط من الزمرد الملون، المتطابقة مع المجوهرات حول عنقها ومعصمها، ووصل سعر فستانها الذهبي إلى 280 ألف دولار أميركي، وقامت شركتها SJP" "بالمزاد العلني لمجموعتها بالكامل ليعود العائد للجمعيات الخيرية في الحدث الفاخر، إضافة إلى أن الممثل الكوميدي ستيف هارفي ألقى خطبته على جميع الحاضرين في المكتبة. ولم يرافق سارة زوجها ماثيو برودريك البالغ من العمر 56 عامًا، الذي كان على الأرجح أنجبت منه أطفالهما الثلاثة -

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 09:49 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسان

عارضة الأزياء ليو ون الأكثر نجاحًا بأسبوع الموضة في باريس
العرب اليوم - عارضة الأزياء ليو ون الأكثر نجاحًا بأسبوع الموضة في باريس

GMT 06:52 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسان

"بالمورال" يعدّ من أفضل الفنادق الفاخرة في أدنبره
العرب اليوم - "بالمورال" يعدّ من أفضل الفنادق الفاخرة في أدنبره

GMT 12:50 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسان

7 طُرق للارتقاء بتصميم الديكور وعدم الخوف مِن الألوان المحايدة والدافئة
العرب اليوم - 7 طُرق للارتقاء بتصميم الديكور وعدم الخوف مِن الألوان المحايدة والدافئة

GMT 06:43 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسان

أوليغ ديريباسكا يتهم مايكل شيرني بابتزاز أموال للتشهير به
العرب اليوم - أوليغ ديريباسكا يتهم مايكل شيرني بابتزاز أموال للتشهير به

GMT 08:12 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسان

إسماعيل هنية ينضمّ للمعزّين في جنازة الصحافي ياسر مرتجى
العرب اليوم - إسماعيل هنية ينضمّ للمعزّين في جنازة الصحافي ياسر مرتجى

GMT 07:19 2018 الخميس ,05 إبريل / نيسان

بلوزة "إيدلتورد هوفمان" عامل الجذب الرئيسي للعلامة العصرية
العرب اليوم - بلوزة "إيدلتورد هوفمان" عامل الجذب الرئيسي للعلامة العصرية

GMT 06:31 2018 السبت ,07 إبريل / نيسان

أكبر سفينة سياحية تُعلن توظيف متخصّص في "إنستغرام"
العرب اليوم - أكبر سفينة سياحية تُعلن توظيف متخصّص في "إنستغرام"

GMT 09:23 2018 السبت ,07 إبريل / نيسان

عرض مقتنيات منزل لورد بيرنرز بالمزاد العلني في إنجلترا
العرب اليوم - عرض مقتنيات منزل لورد بيرنرز بالمزاد العلني في إنجلترا

GMT 02:10 2018 السبت ,07 إبريل / نيسان

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مسؤولين وكِيانات روسية
العرب اليوم - الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مسؤولين وكِيانات روسية

GMT 03:05 2018 السبت ,07 إبريل / نيسان

"بي بي سي" تزيد رواتب المتخصصين ولا تهتم بباقي العاملين
العرب اليوم - "بي بي سي" تزيد رواتب المتخصصين ولا تهتم بباقي العاملين

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 03:36 2017 الجمعة ,22 أيلول / سبتمبر

دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة
العرب اليوم - دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة

GMT 05:01 2017 الأحد ,15 تشرين الأول / أكتوبر

دراسة تؤكد أن الضرب على الأرداف خلال الممارسة الجنسية يُقلل من التوتر
العرب اليوم - دراسة تؤكد أن الضرب على الأرداف خلال الممارسة الجنسية يُقلل من التوتر

GMT 23:29 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبر

عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة
العرب اليوم - عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة

GMT 03:28 2017 السبت ,16 أيلول / سبتمبر

دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية
العرب اليوم - دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية

GMT 00:46 2018 الأحد ,04 شباط / فبراير

حقيقة ممارسة طفلين "الجنس" داخل مدرسة في مدينة نصر
العرب اليوم - حقيقة ممارسة طفلين "الجنس" داخل مدرسة في مدينة نصر

GMT 20:29 2017 السبت ,09 أيلول / سبتمبر

ثكنات معسكرات الجيش النرويجي تضم الرجال والنساء معًا
العرب اليوم - ثكنات معسكرات الجيش النرويجي تضم الرجال والنساء معًا

GMT 12:22 2017 الخميس ,05 تشرين الأول / أكتوبر

مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس
العرب اليوم - مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس

GMT 13:19 2017 الأحد ,17 كانون الأول / ديسمبر

مصري يطالب زوجته بممارسة الجنس مع صديقه في "ليلة الدخلة"
العرب اليوم - مصري يطالب زوجته بممارسة الجنس مع صديقه في "ليلة الدخلة"

GMT 09:14 2018 الجمعة ,26 كانون الثاني / يناير

عصابة تأكل امرأة حية أمام زوجها قبل قتلهما
العرب اليوم - عصابة تأكل امرأة حية أمام زوجها قبل قتلهما

GMT 23:55 2015 الجمعة ,23 كانون الثاني / يناير

ممارسة الجنس من خلال الوضع الأعلى للمرأة أخطر على الرجال
العرب اليوم - ممارسة الجنس من خلال الوضع الأعلى للمرأة أخطر على الرجال

GMT 20:03 2017 الأربعاء ,20 أيلول / سبتمبر

3 شباب يحاولون قتل رجل بعد معرفتهم بزواجه من والدتهم
العرب اليوم - 3 شباب يحاولون قتل رجل بعد معرفتهم بزواجه من والدتهم

GMT 20:59 2017 الثلاثاء ,10 تشرين الأول / أكتوبر

مرتضى منصور قرر منح عضوية الزمالك للشاب الباكي بمباراة الكونغو
العرب اليوم - مرتضى منصور قرر منح عضوية الزمالك للشاب الباكي بمباراة الكونغو

GMT 16:57 2017 السبت ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

حادثة اغتصاب جماعي لفتاة تهز محافظة المثنى في العراق
العرب اليوم - حادثة اغتصاب جماعي لفتاة تهز محافظة المثنى في العراق

GMT 17:42 2017 الأحد ,10 أيلول / سبتمبر

السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري في حي العتيبية
العرب اليوم - السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري في حي العتيبية

GMT 12:09 2017 الأحد ,17 أيلول / سبتمبر

3 شروط للزواج بفتيات دار التربية الاجتماعية في جدة
العرب اليوم - 3 شروط للزواج بفتيات دار التربية الاجتماعية في جدة

GMT 04:58 2017 الأحد ,27 آب / أغسطس

مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها
العرب اليوم - مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها

GMT 22:12 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبر

محمد عبد الرحمن يسافر إلى باريس لدعم المرشح القطري لـ"اليونسكو"
العرب اليوم - محمد عبد الرحمن يسافر إلى باريس لدعم المرشح القطري لـ"اليونسكو"

GMT 09:36 2017 السبت ,28 تشرين الأول / أكتوبر

4 طرق مميّزة تحفّز الشريكين على ممارسة الجنس بشغف
العرب اليوم - 4 طرق مميّزة تحفّز الشريكين على ممارسة الجنس بشغف

GMT 20:18 2017 الجمعة ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

مصرية تطلب الطلاق من زوجها لبيعه جسده مقابل المال
العرب اليوم - مصرية تطلب الطلاق من زوجها لبيعه جسده مقابل المال

GMT 18:25 2017 السبت ,23 أيلول / سبتمبر

اكتشاف دواء جديد للتغلب على مشكلة سرعة القذف
العرب اليوم - اكتشاف دواء جديد للتغلب على مشكلة سرعة القذف

GMT 11:10 2017 السبت ,09 أيلول / سبتمبر

5 مواقف فتحت النار على سهير رمزي بعد خلع الحجاب
العرب اليوم - 5 مواقف فتحت النار على سهير رمزي بعد خلع الحجاب

GMT 12:55 2017 السبت ,30 أيلول / سبتمبر

مصر تسقط قرارًا حول الخدمة العسكرية
العرب اليوم - مصر تسقط قرارًا حول الخدمة العسكرية

GMT 19:51 2017 السبت ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

اغتصاب جماعي لسيدة في ليبيا وتصويرها أمام زوجها وابتزازه بالفيديو
العرب اليوم - اغتصاب جماعي لسيدة في ليبيا وتصويرها أمام زوجها وابتزازه بالفيديو

GMT 23:34 2018 الجمعة ,26 كانون الثاني / يناير

سفاح كندي يقتل 49 امرأة ويطحن رفاتهم كلحم مفروم في "قصر الخنازير"
العرب اليوم - سفاح كندي يقتل 49 امرأة ويطحن رفاتهم كلحم مفروم في "قصر الخنازير"

GMT 19:46 2017 الأحد ,08 تشرين الأول / أكتوبر

أبو تريكة يوجه التهنئة لمنتخب مصر بعد التأهل لكأس العالم
العرب اليوم - أبو تريكة يوجه التهنئة لمنتخب مصر بعد التأهل لكأس العالم
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab