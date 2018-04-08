«إتش بي» تكشف عن حاسبات محمولة مقاومة لمواد التعقيم

كشفت شركات تقنية كبرى، خلال مؤتمر «الإدارة ونظم المعلومات الصحية 2018» الذي أنهى أعماله أخيراً في مدينة لاس فيغاس الأميركية، عن ثلاثة تطورات مهمة في عالم التقنية، الأول عبارة عن حسابات محمولة متطورة مخصصة للاستخدام الطبي ومقاومة لمواد التعقيم، قدمتها شركة «إتش بي»، فيما تمثل التطور الثاني في تقرير حول أمن معلومات المستشفيات، أعلنت عنه شركة «مكافي»، ووصف الوضع في القطاع الطبي «بالنهج المتراخي» بينما ركز التطور الثالث على حزمة خدمات جديدة للباحثين والأطباء طرحتها شركة «مايكروسوفت»، وتعتمد على الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

حاسبات جديدة

وفقاً لموقع المؤتمر himssconference.org فإن شركة «إتش بي» كشفت، خلال فعاليات المؤتمر، عن ثلاثة حاسبات محمولة مخصصة للاستخدام من قبل الأطباء ومسؤولي تقديم الرعاية الصحية في المستشفيات، موضحة أنه تم تزويد هذه الأجهزة بقدرات وخصائص تناسب احتياجات الأطباء ومساعديهم على مدار اليوم، كالدخول إلى حاسباتهم ونظم الرعاية الصحية التي يعملون عليها نحو 70 مرة في المتوسط يومياً، ومقاومة مواد التعقيم وإبادة الجراثيم.

وقال مدير منتجات وتطبيقات الرعاية الصحية في «إتش بي»، ريد أوكس، إن «العديد من أجهزة تقنية المعلومات، وفي مقدمتها الحاسبات المحمولة، لا يمكن استخدامها داخل أماكن محددة في المستشفيات، كتلك التي يتعين تطهيرها وتعقيمها بصورة مستمرة ومتكررة، الأمر الذي أوجد فجوة بين مقدم خدمات تقنية المعلومات والأطباء والمرضى، ولذلك عملت (إتش بي)، بصورة وثيقة وعن قرب، مع مسؤولي الرعاية الصحية لتطوير منهجية اختبار صارمة، تجعل الحاسبات المحمولة تصمد تماماً أمام عمليات ومواد التعقيم ولا تتأثر بها».

ممارسات سيئة

حذرت شركة «مكافي»، في تقريرها لشهر مارس 2018، حول حالة أمن المعلومات عالمياً، من أن الممارسات الأمنية السيئة، ومشاركة كلمات المرور بين أشخاص عديدين، ونقاط الضعف في البرامج والتطبيقات الصحية، والحاسبات المكشوفة المنتشرة في القطاع الصحي، كلها أمور تساعد المهاجمين بشكل متزايد على الوصول إلى كنز من البيانات الشخصية الحساسة، لافتاً إلى أن هذا الأمر تجسد عملياً خلال الأشهر الأخيرة في الارتفاع الحاد بالهجمات التي تستهدف المستشفيات عبر الإنترنت. • «مكافي»: الهجمات على المستشفيات تفوق المدارس بنسبة 125%.

وأضاف أوكس أن «(إتش بي) عمدت إلى تطوير حاسبات محمولة مقاومة لمثل هذه المواد، وقدمت تشكيلة من الحاسبات تلبي هذه الاحتياجات الفريدة داخل المستشفيات».

وأوضح أن «هذه التشكيلة تتضمن الحاسب المحمول (إيليت بوك 480 جي 5) للرعاية الصحية، الذي يحتوي على برنامج يدعى (التنظيف السهل)، يتيح تنظيف الجهاز أثناء العمل، كما يحتوي على خاصية التحقق من الهوية بموجات الراديو، وخاصية القياسات الحيوية لإجراء عمليات الدخول الموحد ببصمات اليد أو العين».

وذكر أن «هناك أيضاً الحاسب المحمول (إيليت وان 800 جي 4) الذي يتميز بالقدرات السابقة مع كاميرا يمكنها الظهور والاختفاء، مزدوجة الوجه، بإمكانها تسجيل المريض وحركاته وإشاراته»، مشيراً إلى أن «الحاسب المحمول الثالث هو (إتش سي 270 سي آر)، المخصص للمراجعات الطبية والعلاجية، والذي يتميز بقدرته على القيام بعروض ومراجعات سريرية، من خلال التواصل مع الأجهزة الأخرى عبر منفذ (يو إس بي سي)».

أمن معلومات المستشفيات

من جهتها، خصصت شركة «مكافي»، قسماً لأمن معلومات المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية في تقريرها لشهر مارس 2018 حول حالة أمن المعلومات عالمياً، وحمل القسم عنوان «الاختراق في المستشفيات»، ونبه إلى أن كلمات المرور الافتراضية وعدم التقيد بتنفيذ التحديثات الأمنية دورياً، يشكلان أكبر نقاط الضعف الأمنية انتشاراً في المستشفيات، ما يعرّض نظمها وبياناتها للخطر.

ووصف تقرير «مكافي» إجراءات أمن معلومات المستشفيات عموما بأنها «ذات نهج متراخٍ»، يسعد المخترقين ومحترفي الجرائم الإلكترونية عبر الإنترنت، الذين يرون في المستشفيات هدفاً سهلاً يحصلون من خلاله على معلومات حساسة.

ووفقاً للأرقام الواردة في التقرير، فإن العام الماضي شهد زيادة بنسبة 211% في الحوادث الأمنية التي تم الكشف عنها في الرعاية الصحية مقارنة بعام 2016، كما سجلت الحوادث الأمنية بالقطاع الطبي والصحي ارتفاعاً قدره 125% مقارنة بالهجمات على المؤسسات التعليمية، وارتفاعاً قدره 15% عن الحوادث المبلغ عنها في القطاعين المالي والعام.

رعاية صحية ذكية

بدورها اختارت شركة «مايكروسوفت» أن تركز في خدمات الحوسبة السحابية الموجودة لديها على خدمة الباحثين والأطباء، وهو نهج يختلف عما تتبعه شركات أخرى في عالم الحوسبة السحابية مثل «أمازون» و«أبل» اللتين تركزان على المرضى والموظفين العاديين. وتطبيقاً لهذا النهج أعلنت «مايكروسوفت» عن طرح حزمة من خدمات الرعاية الصحية المستندة إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي، من بينها خدمة «مايكروسوفت جينوميكس» التي تقدم خدمة دقيقة متطورة في مجال طب «الجينوم» للمحترفين والباحثين في المجال الطبي، إضافة إلى خدمة نقل نظم وتطبيقات المستشفيات العاملة في الرعاية الطبية التخصصية وإدارة المستشفيات بصورة عامة لتعمل من خلال خدمة «مايكروسوفت آزور» للحوسبة السحابية.