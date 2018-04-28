أطلقت شركة أوبرا متصفح جديد يحمل اسم "Opera Touch" للهواتف العاملة بنظام التشغيل أندرويد والذي يحمل ميزات جديدة من أجل سهولة الاستخدام وزيادة الأمان.

يهدف متصفح أوبرا تاتش إلى سهولة الاستخدام مقارنةً بمتصفحات الهواتف الأخري حيث تم تصميم الواجهة الخاصة به من أجل الاستخدام أثناء التنقل بيد واحدة فقط، حيث تقول شركة أوبرا: "وفقًا للأبحاث التي أجريناها على مجموعة كبيرة من مستخدمي الهواتف الذكية في الولايات المتحدة، يفضل 86% منهم حمل هواتفهم الذكية بيد واحدة أثناء القيام بأشياء أخرى مثل: تناول الطعام أو التنقل أو المشي أو التسوق لذلك نقدم لهم متصفح يسهل عليهم أداء المهام اليومية".

يأتي المتصفح بثلاث تبويبات بالأعلى في الواجهة الرئيسية وهم عبارة عن History لعرض سجل البحث الخاص بك، والثانية الرئيسية Home والتى تعرض لك نافذة البحث بجانب بعض المواقع الأكثر شعبية وخيار البحث بالكتابة أو بالصوت أو من خلال الصور، والثالثة My Flow وهي ميزة تسمح لك بمزامنة مواقع الويب بين هاتفك وحاسوبك الشخصي.

ميزة My Flow

تعد أهم ميزة بمتصفح أوبرا الجديد هي ميزة "My Flow"، وهي ميزة تسمح لك بمزامنة مواقع الويب بين هاتفك وحاسوبك الشخصي طالما تستخدم متصفح أوبرا على كلا الجهازين باستخدام رموز الاستجابة السريعة QR، وبذلك تكون قادرًا على مشاركة الروابط والصور والفيديو بين الأجهزة الخاصة بك بدون الحاجة إلى تسجيل الدخول بالبريد الإلكترونى.

ميزة زر العمل السريع Fast Action Button

تم تجميع الوظائف الرئيسية للمتصفح بزر واحد بالقرب من الجزء السفلي من الشاشة في متناول الإبهام وأطلقت عليه اسم Fast Action Button، ليمكنك من تنفيذ المهام الشائعة مثل التبديل بين التبويبات أو إعادة تحميل الصفحة أو الرجوع دون الحاجة إلى الوصول إلى أعلى شاشة الهاتف، وهذا يعني أنه على عكس معظم المتصفحات الأخرى، يمكنك تصفح الويب والبحث فيه بسهولة أكبر أثناء التنقل.

وحرصت أوبرا على إضافة ميزات أخرى بالمتصفح الجديد من أجل زيادة الأمان أثناء تصفحك الويب مثل: خاصية منع الاعلانات المضمنة والحماية من استغلال الجهاز لتعدين العملات الرقمية المشفرة، والتي تمنع المواقع من إستغلال جهازك في توليد العملات الرقمية.