حطم الهاتف Huawei P20 Pro الرقم القياسي لمبيعات الشركة في أوروبا الغربية. وقد أثبت هذا الهاتف إلى جانب Huawei P20 نجاحه في الصين عندما حققوا مبيعات بقيمة 15 مليون دولار أمريكي في غضون 10 ثوان.
وبالعودة إلى أوروبا، فقد قامت شركة Huawei بإصدار الهاتف Huawei P20 Pro هناك قبل شهر، وبالضبط في اليوم 27 مارس، ومنذ ذلك الحين حقق هذا الهاتف مبيعات أعلى من الهاتف Huawei P10 Plus مع العلم بأن هذا الأخير كان هو حامل الرقم القياسي السابق، فقد نجح الهاتف Huawei P20 Pro في تجاوز مبيعات الهاتف Huawei P10 Plus بنسبة مذهلة بلغت 316%. وتأتي معظم هذه المبيعات من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا.
أول هاتف ذكي مزود بكاميرا خلفية ثلاثية أثار إهتمام الناس في مناطق أخرى أيضا، والدليل على ذلك أن " Huawei P20" هو واحد من أهم الإستعلامات في كل من ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، وفقا لمنصة Google Trends. عموما، إذا كنت مهتما بمعرفة المزيد حول الهاتفين Huawei P20 و Huawei P20 Pro، فتفضل بزيارة هذه المقالة المفصلة هنا، ولا تنسى مشاهدة مراجعتنا للهاتف Huawei P20 Pro أدناه.
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ظهرت الممثلة والمغنية الأميركية فانيسا هودجينز، بإطلالة خاطفة للأنظار أثناء حضورها ليلة الافتتاح لمسرحية "The Iceman Cometh" على مسرح جاكوبس في مدينة نيويورك مساء الخميس، حيث جذبت البالغة من العمر 29 عامًا، الأنظار لإطلالتها المثيرة، مرتدية فستان جرئ باللون الأسود متوسط الطول، ذو كتف واحد مزين بقطع من قماش التل شبه الشفاف. وأضافت نجمة الشاشة الصغيرة إلى طولها بعض السنتيمترات من خلال زوج من الصنادل السوداء الأنيقة، وأكملت إطلالتها بالقليل من الإكسسوارات، حيث اكتفت بارتداء زوج من الأقراط المتدلية وحملت حقيبة يد من ذات لون الفستان تتميز بسلسلة ذهبية، كما أبرزت أناقة فستانها من خلال شعرها الأسود الذي رفعته لأعلى في كعكة صغيرة بينما وضعت المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاه البني غير اللامع. وأوضحت فانيسا هادجنز دعمها لعشيقتها الممثل أوستن باتلر، من خلال نشرها صورتهما على "إنستغرام" وكتبت "كم أنا
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