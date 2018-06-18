اشترت شركة "فوكسكون" الشهيرة مبنى فى بمدينة ميلووكى بولاية ويسكونسن لتكون مقرًا لها فى أمريكا الشمالية، حيث اشترت فوكسكون مبنى 611 الذى كان مملوك فى الأصل لشركة Northwestern Mutual، فيما تقول الشركة أنها ستضم 500 عامل فى المقر الجديد، والذى سيشمل أيضًا "مركز ابتكار" مصمم لمساعدة الشركات الناشئة فى العمل على تطبيقات لوحات LCD التى تخطط الشركة لتصنيعها فى الولاية.

ووفقا لما نشره موقع The Verge الأمريكيى، فقال "لويس وو"، المساعد الخاص لرئيس فوكسكون إن الشركة "ستركز على بناء فريق أقوى للشركات هنا فى ميلووكي"، كما أعلنت الشركة عن عقد شراكة مع جامعة "ويسكونسن-ميلووكي"، والتى ستسمح لخمسة طلاب هندسة بالتدرب فى منشأة الشركة فى ماونت بليزانتس قبل السفر إلى مقر الشركة فى تايوان للعمل فى مشاريع بحثية فى فبراير.

يذكر أنه خلال العام الماضى، أعلنت فوكسكون عن خطط لإنشاء مصنع بقيمة عشرة مليارات دولار فى ولاية ويسكونسن لتصنيع شاشات LCD، ومن المتوقع أن يعتمد فى البداية على 3000 شخص، وهو العدد الذى يمكن أن يرتفع إلى 13 ألف شخص فى المستقبل، ومن المتوقع افتتاح المصنع فى عام 2020.