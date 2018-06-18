اشترت شركة "فوكسكون" الشهيرة مبنى فى بمدينة ميلووكى بولاية ويسكونسن لتكون مقرًا لها فى أمريكا الشمالية، حيث اشترت فوكسكون مبنى 611 الذى كان مملوك فى الأصل لشركة Northwestern Mutual، فيما تقول الشركة أنها ستضم 500 عامل فى المقر الجديد، والذى سيشمل أيضًا "مركز ابتكار" مصمم لمساعدة الشركات الناشئة فى العمل على تطبيقات لوحات LCD التى تخطط الشركة لتصنيعها فى الولاية.
ووفقا لما نشره موقع The Verge الأمريكيى، فقال "لويس وو"، المساعد الخاص لرئيس فوكسكون إن الشركة "ستركز على بناء فريق أقوى للشركات هنا فى ميلووكي"، كما أعلنت الشركة عن عقد شراكة مع جامعة "ويسكونسن-ميلووكي"، والتى ستسمح لخمسة طلاب هندسة بالتدرب فى منشأة الشركة فى ماونت بليزانتس قبل السفر إلى مقر الشركة فى تايوان للعمل فى مشاريع بحثية فى فبراير.
يذكر أنه خلال العام الماضى، أعلنت فوكسكون عن خطط لإنشاء مصنع بقيمة عشرة مليارات دولار فى ولاية ويسكونسن لتصنيع شاشات LCD، ومن المتوقع أن يعتمد فى البداية على 3000 شخص، وهو العدد الذى يمكن أن يرتفع إلى 13 ألف شخص فى المستقبل، ومن المتوقع افتتاح المصنع فى عام 2020.
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جَذَبَت الممثلتان جينا كولمان وليلى كولينز أنظار الحضور بإطلالاتهما في نهائي كأس مباراة بولو الخيرية، الذي أقيم بويندسور في المقاطعة الإنجليزية بيركشاير الأحد، إلى جانب العديد من المشاهير الآخرين. بدت نجمتا هوليوود جميلتين بألوان الباستيل الأنيقة في هذا الحدث الذي استضافته الملكة إليزابيث الثانية، ويعدّ الحدث واحدا من أفضل بطولات البولو الخمسة في العالم، حيث يجذب أهم المشاهير، وتمت تسمية برنامج البولو المرموق، الذي يُقام سنويا، تحت شرف صاحبة الجلالة ليجذب الضيوف من أعلى المستويات في المجتمع. وظهرت جينا كولمان، البالغة من العمر 32 عاما، بإطلالة رقيقة، مرتدية فستانا باللون الأبيض، ويتميز برقبة عالية وأكمام قصيرة ويتزيّن بعدد من الأزرار السوداء من الأعلى إلى أسفل الخصر في خط مستقيم، وانتعلت زوجا من الأحذية السوداء الأنيقة، وأمسكت بيدها حقيبة دائرية باللون الأسود والكريمي. وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم وأحمر الشفاه النيوود، وتركت شعرها منسدلا
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