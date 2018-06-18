عرضت المجموعة الأمريكية "كومكاست" المتخصصة بخدمة التلفزيون عبر الكابل، أمس شراء الجزء الأكبر من مجموعة "فوكس" التي تملكها عائلة موردوك بـ65 مليار دولار، متحدية بذلك مجموعة ديزني، التي عرضت من قبل مبلغا أقل.
وبحسب الفرنسية"، ذكرت "كومكاست" أن هذا العرض للشراء نقدا، يتعلق "بالنشاطات التي وافقت توينتي فيرست سنتشري فوكس على بيعها إلى ديزني"، بقيمة 35 دولارا للسهم الواحد، "أي أكثر بنحو 19 في المائة" مما عرضته ديزني وهو 52.4 مليار على شكل أسهم، أو 66 مليارا إذا تضمنت عملية البيع الدين.
وكانت "كومكاست" حاولت شراء هذه الأسهم- ستوديوهات توينتيث سنتشري فوكس وعدد من قنوات التلفزيون- في 2017، لكن "فوكس" فضلت ديزني معتبرة أن عرضها ينطوي على مجازفة أقل، نظرا لقوانين المنافسة، وإن كان عرض "كومكاست" أكبر سعريا.
ووافقت "كومكاست" على بعض طلبات "فوكس" مثل دفع تعويض في حال فشل الصفقة، وكانت كومكاست، التي تملك شبكات التلفزيون "ان بي سي" و"سي ان بي سي" و"ام اس ان بي سي" وستوديوهات يونيفرسال قد أعلنت في مايو أنها تنوي تقديم عرض شراء.
لكنها كانت تنتظر على ما يبدو ضوءا أخضر صدر الثلاثاء في واشنطن عن قاض أمريكي لعملية الدمج الهائلة بين مجموعة الاتصالات "ايه تي آند تي" والمجموعة الإعلامية "تايم وورنر".
وهي المرة الثانية خلال فترة قصيرة، التي تدخل فيها "كومكاست" في صفقة كبيرة، فقد قدمت في نهاية أبريل عرضا مضادا بقيمة 22 مليار جنيه استرليني لشراء مجموعة التلفزيون البريطانية "سكاي" التي تملك فوكس أساسا 39 في المائة منها، ويفترض أن تتملكها ديزني في إطار شراء "توينتي فيرست سنتشري فوكس".
ويشهد قطاع وسائل الإعلام تغييرات كبيرة في الولايات المتحدة، حيث تسعى المجموعات التقليدية إلى تعزيز مواقعها في مواجهة المجموعات التكنولوجية العملاقة مثل "جوجل" و"نتفليكس" و"أمازون"، ويفترض أن يصوت المساهمون في فوكس في 10 يوليو على الاندماج مع ديزني.
GMT 18:46 2018 الإثنين ,18 حزيران / يونيوشركة "فوكسكون" تنشئ مقر جديد لها فى أمريكا الشمالية
GMT 18:42 2018 الإثنين ,18 حزيران / يونيو"Alienware" أول سماعة لاسلكية مخصصة للألعاب
GMT 18:34 2018 الإثنين ,18 حزيران / يونيوآبل تمنع مطوري تطبيقاتها من بيع ومشاركة بيانات المستخدمين
GMT 18:33 2018 الإثنين ,18 حزيران / يونيوجوجل تستثمر 550 مليون دولار في منصة "JD.com"
GMT 17:35 2018 الأحد ,17 حزيران / يونيوفي هذا الموعد أبل تخطط للكشف عن أيفون بسعر رخيص
جَذَبَت الممثلتان جينا كولمان وليلى كولينز أنظار الحضور بإطلالاتهما في نهائي كأس مباراة بولو الخيرية، الذي أقيم بويندسور في المقاطعة الإنجليزية بيركشاير الأحد، إلى جانب العديد من المشاهير الآخرين. بدت نجمتا هوليوود جميلتين بألوان الباستيل الأنيقة في هذا الحدث الذي استضافته الملكة إليزابيث الثانية، ويعدّ الحدث واحدا من أفضل بطولات البولو الخمسة في العالم، حيث يجذب أهم المشاهير، وتمت تسمية برنامج البولو المرموق، الذي يُقام سنويا، تحت شرف صاحبة الجلالة ليجذب الضيوف من أعلى المستويات في المجتمع. وظهرت جينا كولمان، البالغة من العمر 32 عاما، بإطلالة رقيقة، مرتدية فستانا باللون الأبيض، ويتميز برقبة عالية وأكمام قصيرة ويتزيّن بعدد من الأزرار السوداء من الأعلى إلى أسفل الخصر في خط مستقيم، وانتعلت زوجا من الأحذية السوداء الأنيقة، وأمسكت بيدها حقيبة دائرية باللون الأسود والكريمي. وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم وأحمر الشفاه النيوود، وتركت شعرها منسدلا
أرسل تعليقك