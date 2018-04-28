أعلنت الشركات العالمية عن مبيعاتها وأرباحها للربع الأول من العام 2018، وخلال كشف الشركات عن التقارير المالية ظهرت نتائج المبيعات متباينة بين الارتفاع والهبوط.

هذا الأمر كان مُختلفاً في السوق الصيني لهذا العام، حيث تراجعت مبيعات الهواتف الذكية في السوق لأول مرة منذ 2013، لا سيما مبيعات الشركات الصينية المُختلفة، حيث شهدت مبيعات الهواتف لأول مرة بيع أقل من 100 مليون جهاز في الربع الأول.

وكانت شركات مثل سامسونج، ميزو، أوبو، فيفو قد شهدت تراجع كبير في مبيعات الهواتف في السوق الصيني، حيث أن مبيعات ميزو وسامسونج وصلت إلى نصف مبيعات العام الماضي، بينما تراجعت مبيعات فيفو وأوبو إلى 10%. فيما لم تبتعد آبل كثيراً وتراجعت مبيعاتها بشكل واضح في هذا الربع.

على الجهة الأخرى، فإن شركة شاومي استطاعت السير عكس التيار في الصين بتحقيق قفزة في المبيعات تصل إلى 37% عن العام الماضي وتزيد بذلك مبيعاتها بحوالي 12 مليون هاتف.

بعد القراءة في مبيعات الشركات، فإن شاومي تبدو الأوفر حظاً في السوق بسبب طبيعة هواتفها عالية الجودة وأسعارها المنخفضة مقارنة مع الشركات الأخرى، وهو النهج الذي تتخذه شاومي دائما في سياستها ويُعتبر هاتف Redmi Note 5 Pro مثال على ذلك.