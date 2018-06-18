كشفت شركة Alienware عن اول سماعة لاسلكية لها مخصصة للألعاب خلال الأسبوع الماضي قبل حدث E3، ويبدو ان اهم ما يميز هذه السماعة هو انها مريحة جدًا بالإضافة إلى ان تصميمها انيق للغاية.
ومثل العديد من سماعات الألعاب، تبدو سماعة Alienware الجديدة كبيرة الحجم، وعلى الرغم من ذلك إلا انها خفيفة الوزن، مما يجعلها مريحة جدًا اثناء الارتداء. لقد تم أيضًا تغليف إطارات الاذن بمادة شبكية رياضية تعمل على التخلص من الرطوبة، وأضافت الشركة غطاء ناعم الملمس إليها والذي يجعلها تبدو وكأنها وسادة هوائية.
أما بالنسبة للصوت، تم استخدام تقنية الصوت المحيطي الافتراضي القوي 7.1 من Alienware. ومن خلال تطبيق سماعة الأذن من Alienware، ستساعدك ميزة تسمى إعادة الصوت على تحديد الأعداء والمخاطر الأخرى في الألعاب بناءً على الأصوات التي تقوم بإصدارها. سيسمح لك هذا التطبيق نفسه بتخصيص إضاءة AlienFX على الجزء الخارجي من إطارات الاذن، كما يمكنك أيضًا تعديل صوت EQ.
يوجد مازج للصوت في الجزء الأيمن من خلف السماعة، ويوجد ميكروفون قابل للتحريك وعازل للضوضاء في الجزء الخلفي من السماعة اليسرى بالإضافة إلى ازرار التحكم في مستوي الصوت، ومن أسفل الجزء الايسر يوجد زر للتبديل عبر الإعدادات المسبقة لصوت EQ بالإضافة إلى منفذ USB للشحن ومقبس مقاس 3.5 مم للاستخدام السلكي. يحتوي الجزء السفلي من الجانب الأيمن على فتحة لمحول USB بسرعة اتصال 2.4 جيجا هرتز.
مع الأسف، لا يوجد بالسماعة دعم لاتصال بلوتوث، ويتم بيع السماعة مقابل سعر 230 دولارًا أمريكيًا.
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جَذَبَت الممثلتان جينا كولمان وليلى كولينز أنظار الحضور بإطلالاتهما في نهائي كأس مباراة بولو الخيرية، الذي أقيم بويندسور في المقاطعة الإنجليزية بيركشاير الأحد، إلى جانب العديد من المشاهير الآخرين. بدت نجمتا هوليوود جميلتين بألوان الباستيل الأنيقة في هذا الحدث الذي استضافته الملكة إليزابيث الثانية، ويعدّ الحدث واحدا من أفضل بطولات البولو الخمسة في العالم، حيث يجذب أهم المشاهير، وتمت تسمية برنامج البولو المرموق، الذي يُقام سنويا، تحت شرف صاحبة الجلالة ليجذب الضيوف من أعلى المستويات في المجتمع. وظهرت جينا كولمان، البالغة من العمر 32 عاما، بإطلالة رقيقة، مرتدية فستانا باللون الأبيض، ويتميز برقبة عالية وأكمام قصيرة ويتزيّن بعدد من الأزرار السوداء من الأعلى إلى أسفل الخصر في خط مستقيم، وانتعلت زوجا من الأحذية السوداء الأنيقة، وأمسكت بيدها حقيبة دائرية باللون الأسود والكريمي. وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم وأحمر الشفاه النيوود، وتركت شعرها منسدلا
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