إذا أردت تغيير خلفية تطبيق "واتس آب"، نقدم لك اليوم مجموعة من الخطوات وهي

افتح حسابك الشخصي على واتس آب

ادخل إلى أي محادثة من محادثاتك السابقة، ثم انقر على الثلاث نقاط يسار أعلى الشاشة

ستظهر إليك مجموعة خيارات، اختر من بينها «خلفية الشاشة»، سيتم تحويلك تلقائيا إلى الاستوديو، اختر الصورة التي تريدها ثم انقر على «تم»، لوضعها خلفية للشاشة