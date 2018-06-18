إذا أردت تغيير خلفية تطبيق "واتس آب"، نقدم لك اليوم مجموعة من الخطوات وهي
افتح حسابك الشخصي على واتس آب
ادخل إلى أي محادثة من محادثاتك السابقة، ثم انقر على الثلاث نقاط يسار أعلى الشاشة
ستظهر إليك مجموعة خيارات، اختر من بينها «خلفية الشاشة»، سيتم تحويلك تلقائيا إلى الاستوديو، اختر الصورة التي تريدها ثم انقر على «تم»، لوضعها خلفية للشاشة
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جَذَبَت الممثلتان جينا كولمان وليلى كولينز أنظار الحضور بإطلالاتهما في نهائي كأس مباراة بولو الخيرية، الذي أقيم بويندسور في المقاطعة الإنجليزية بيركشاير الأحد، إلى جانب العديد من المشاهير الآخرين. بدت نجمتا هوليوود جميلتين بألوان الباستيل الأنيقة في هذا الحدث الذي استضافته الملكة إليزابيث الثانية، ويعدّ الحدث واحدا من أفضل بطولات البولو الخمسة في العالم، حيث يجذب أهم المشاهير، وتمت تسمية برنامج البولو المرموق، الذي يُقام سنويا، تحت شرف صاحبة الجلالة ليجذب الضيوف من أعلى المستويات في المجتمع. وظهرت جينا كولمان، البالغة من العمر 32 عاما، بإطلالة رقيقة، مرتدية فستانا باللون الأبيض، ويتميز برقبة عالية وأكمام قصيرة ويتزيّن بعدد من الأزرار السوداء من الأعلى إلى أسفل الخصر في خط مستقيم، وانتعلت زوجا من الأحذية السوداء الأنيقة، وأمسكت بيدها حقيبة دائرية باللون الأسود والكريمي. وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم وأحمر الشفاه النيوود، وتركت شعرها منسدلا
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