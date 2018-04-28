تعرف على التحديث الجديد لنظام ويندوز 10

تستعد شركة مايكروسوفت للكشف عن تحديث جديد لنظام ويندوز 10، لمساعدة المستخدمين على التركيز، ويطلق عليه اسم "Focus Assist"، كما يتيح للمستخدمين وقف تشغيل إشعارات البريد الإلكتروني والوسائط الاجتماعية وفقا لما ذكره موفع "ديلي ميل" البريطاني.

كما أوضحت مايكروسوفت أن هذا التحديث مستوحى من الأبحاث التي تظهر أن موظفي المكاتب يتعرضون للتشتيت أو الاضطرار إلى التبديل المهام كل ثلاث دقائق، بينما يستغرق الأمر 23 دقيقة لاستعادة التركيز مرة أخرى.

وقالت الشركة الأمريكية: "معظمنا يقضي ما بين 3-6 ساعات كل يوم أمام الشاشات، ويتم إنفاق الكثير من هذه الفترة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يجعل التدفق المستمر للتنبيهات عبر عدد لا يحصى من الأجهزة من الصعب على المستخدمين التركيز، فمن نواح عديدة، يتم اختراق انتباهنا، ويجذبنا إلى مجموعات مستمرة من المعلومات، ولكن يصرفنا عن أكثر الأمور أهمية".

وسيتم إصدار التحديث خلال الأيام المقبلة، كما قامت الشركة أيضًا بتحديث متصفح Edge الخاص بها، مما يسمح للمستخدمين بالضغط فوق رمز الصوت لكتم صوت علامة التبويب وتشغيل الصوت، ويتضمن أيضًا ميزة Timeline جديدة.