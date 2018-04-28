كشفت شركة "أبل" رسميًا عن برنامجها iTunes داخل متجر تطبيقات ويندوز 10، وهو متاح الىن للمستخدمين ويمكنهم تحميله بكل سهولة.

ويتوفر التحميل بشكل مجاني لمستخدمي أحدث أنظمة تشغيل مايكروسوفت، من أجل تنظيم وإنشاء قوائم التشغيل الخاصة بالأغاني والمقاطع الصوتية المختلفة، وفقا لما نشره موقع أمريكي شهير.

فيما حاولت شركة أبل على توفير تطبيقها iTunes داخل متجر ويندوز 10 لدعم جميع إصدارات نظام ويندوز، بما في ذلك نظام التشغيل ويندوز 10s الذي لا يدعم تحميل التطبيقات من خارج المتجر.

كما يجب عند تحميل البرنامج من قبل المستخدمين أن يتم على القرص الصلب الرئيسي، إذ لا يمكن تحميله على قرص خارجي.

بينما يأتي تطبيق iTunes من أبل بمساحة 500 ميجا بايت، إذ تم إطلاقه بعد عام من إعلان مايكروسوفت بأن iTunes سيصل إلى متجر ويندوز بحلول نهاية 2017، إلا أنه تم تأجيل إطلاقه عدة مرات قبل ذلك ليصل في النهاية للمستخدمين، مع ملاحظة أن تطبيق iTunes من أبل هو نفس إصدار سطح المكتب المتاح عبر الإنترنت، ولكنه سيتم تحديثه وإتاحته عبر متجر مايكروسوفت.