تعرف على موعد طرح هاتف نوكيا x6 المنتظر

وفقَا لتسريبات جديدة، أوضحت أن هاتف نوكيا X6 المنتظر سيصل إلى الصين خلال الثلاثة أيام المقبلة، كما جاء بموقع أمريكي شهير.

والهاتف مواصفاته متوسطة، ويمتلك حواف نحيفة، مع وجود شعار نوكيا فى أسفل اليمين، ومن المنتظر أن يصل بشاشة 5.8 بوصة، وبنسبة عرض لارتفاع 9:19، مع شاشة بدقة عرض 2280×1080 بيكسل.

ومن المنتظر أن يضم الإصدار الأساسي من الهاتف شرائح معالج MediaTek Helio P60، في حين ستمتلك النسخة الراقية من الجهاز معالج كوالكوم Snapdragon 636، وبطارية قوية 3300 مللي أمبير.

وسيأتى الهاتف بخيارات ذاكرة وصول عشوائي 4/6 جيجا بايت، وذاكرة داخلية 64 و128 جيجا بايت، فيما تشير التقارير إلى أن الهاتف سيتملك مستشعر بصمة إصبع في الخلف، ويتكونا لكاميرا الخلفة مزدوجة بشكل طولي، وسيكون الهاتف متاح بسعر 283 دولار.