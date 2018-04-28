تعرف على موعد طرح هاتف نوكيا x6 المنتظر

وفقَا لتسريبات جديدة، أوضحت أن هاتف نوكيا X6 المنتظر سيصل إلى الصين خلال الثلاثة أيام المقبلة، كما جاء بموقع أمريكي شهير.
والهاتف مواصفاته متوسطة، ويمتلك حواف نحيفة، مع وجود شعار نوكيا فى أسفل اليمين، ومن المنتظر أن يصل بشاشة 5.8 بوصة، وبنسبة عرض لارتفاع 9:19، مع شاشة بدقة عرض 2280×1080 بيكسل.
ومن المنتظر أن يضم الإصدار الأساسي من الهاتف شرائح معالج MediaTek Helio P60، في حين ستمتلك النسخة الراقية من الجهاز معالج كوالكوم Snapdragon 636، وبطارية قوية 3300 مللي أمبير.
وسيأتى الهاتف بخيارات ذاكرة وصول عشوائي 4/6 جيجا بايت، وذاكرة داخلية 64 و128 جيجا بايت، فيما تشير التقارير إلى أن الهاتف سيتملك مستشعر بصمة إصبع في الخلف، ويتكونا لكاميرا الخلفة مزدوجة بشكل طولي، وسيكون الهاتف متاح بسعر 283 دولار.
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ظهرت الممثلة والمغنية الأميركية فانيسا هودجينز، بإطلالة خاطفة للأنظار أثناء حضورها ليلة الافتتاح لمسرحية "The Iceman Cometh" على مسرح جاكوبس في مدينة نيويورك مساء الخميس، حيث جذبت البالغة من العمر 29 عامًا، الأنظار لإطلالتها المثيرة، مرتدية فستان جرئ باللون الأسود متوسط الطول، ذو كتف واحد مزين بقطع من قماش التل شبه الشفاف. وأضافت نجمة الشاشة الصغيرة إلى طولها بعض السنتيمترات من خلال زوج من الصنادل السوداء الأنيقة، وأكملت إطلالتها بالقليل من الإكسسوارات، حيث اكتفت بارتداء زوج من الأقراط المتدلية وحملت حقيبة يد من ذات لون الفستان تتميز بسلسلة ذهبية، كما أبرزت أناقة فستانها من خلال شعرها الأسود الذي رفعته لأعلى في كعكة صغيرة بينما وضعت المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاه البني غير اللامع. وأوضحت فانيسا هادجنز دعمها لعشيقتها الممثل أوستن باتلر، من خلال نشرها صورتهما على "إنستغرام" وكتبت "كم أنا
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