قبل أسبوعين، تردد بأن شبكة إنستجرام تعمل على ميزة تتيح للمستخدمين تحميل الصور ومقاطع الفيديو ومعلومات الملف الشخصي الخاصة بهم. هذا مفيد لأولئك الذين يبحثون عن النسخ الإحتياطي لبيانات إنستجرام الخاصة بهم في حالة إختراق حساباتهم، أو إنتهاء الخدمة في نهاية المطاف، أو إذا كانوا يريدون ببساطة الإمتناع نهائيًا عن إستخدام هذه الشبكة الإجتماعية.

الخبر السار هو أنه إذا كنت تتطلع إلى هذه الأداة، فقد تكون مهتما بمعرفة أن موقع TechCrunch قد أوضح مؤخرًا بأن أداة تحميل البيانات الشخصية متوفرة الآن ويمكن الدخول إليها عبر موقع إنستجرام على شبكة الإنترنت من هنا. لاحظ أن هذه الأداة غير متوفرة إلا عبر الويب في الوقت الراهن، ولكن إنستجرام أكدت للموقع أنها تعمل على جلب هذه الأداة لمستخدمي الأندرويد و iOS كذلك، ولكن في الأساس ينبغي أن تكون هذه الأداة متوفرة عبر الحواسيب والأجهزة المحمولة إعتمادا على تفضيلاتك الشخصية.

ووفقا لشبكة إنستجرام، فقد صرحت بالقول : "سنرسل إليك رابطًا عبر البريد الإلكتروني لملف يحتوي على صورك وتعليقاتك ومعلومات ملفك الشخصي والمزيد. لا يمكننا العمل إلا بناءً على طلب واحد من حسابك في كل مرة، وقد يستغرق الأمر ما يصل إلى 48 ساعة لجمع هذه البيانات وإرسالها إليك".

ستحتوي معلومات الملف الشخصي على معلومات مثل أسماء المستخدمين الذين يتابعونك والأشخاص الذين تتابعهم والرسائل المباشرة، والمزيد. كما ستعمل أيضًا مع القصص "Stories" المحفوظة ولكن فقط تلك المنشورة بعد شهر ديسمبر من العام 2017.