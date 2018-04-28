أضاف "فيس بوك" أداة جديدة بتطبيق "ماسنجر كيدز" المخصص للأطفال، والأداة عبارة عن "وضع السكون" Sleep mode، فهي تمكن الوالدين بتحديد الوقت المسموح لأطفالهم لاستخدام التطبيق ومنعهم في وقت آخر من استخدامه، وفقًا لما نشره موقع "ديلي ميل" البريطاني.
ويمكن للآباء الآن تحديد الأوقات التي لا يُسمح فيها للأطفال باستخدام التطبيق، إما عن طريق تقييد الدخول لمرة واحدة أو تعيينه كإعداد متكرر، مثل تحديد غلق التطبيق في تمام الساعة الـ9 مساءً في كل ليلة مدرسية.
وعند ضبط تطبيق ماسنجر كيدز على وضع السكون، فإن التطبيق سيتوقف عن العمل في وقت محدد ولن يتمكن الأطفال من الوصول إليه أثناء تلك الساعات، وسيظهر شريط التنبيهات في أعلى شاشة الهاتف يقول: "حان وقت لتقول وداعًا! سيذهب تطبيقك للنوم خلال أربع دقائق".
وعند انتهاء الفترة الزمنية، ستظهر شاشة على Messenger Kids مع رسم متحرك لطيف يخبر المستخدمين أن التطبيق سوف "يستيقظ" مرة أخرى في اليوم التالي.
ويمكن للوالدين تحديد "أوقات توقف" منفصلة بحيث يذهب التطبيق للنوم في ساعات معينة في أيام الأسبوع وعطلات نهاية الأسبوع، ويتم التحكم في وضع السكون من مركز التحكم الرئيسي في حساب الوالدين على Facebook ويمكن تغيير "أوقات الإيقاف" في أي وقت.
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ظهرت الممثلة والمغنية الأميركية فانيسا هودجينز، بإطلالة خاطفة للأنظار أثناء حضورها ليلة الافتتاح لمسرحية "The Iceman Cometh" على مسرح جاكوبس في مدينة نيويورك مساء الخميس، حيث جذبت البالغة من العمر 29 عامًا، الأنظار لإطلالتها المثيرة، مرتدية فستان جرئ باللون الأسود متوسط الطول، ذو كتف واحد مزين بقطع من قماش التل شبه الشفاف. وأضافت نجمة الشاشة الصغيرة إلى طولها بعض السنتيمترات من خلال زوج من الصنادل السوداء الأنيقة، وأكملت إطلالتها بالقليل من الإكسسوارات، حيث اكتفت بارتداء زوج من الأقراط المتدلية وحملت حقيبة يد من ذات لون الفستان تتميز بسلسلة ذهبية، كما أبرزت أناقة فستانها من خلال شعرها الأسود الذي رفعته لأعلى في كعكة صغيرة بينما وضعت المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاه البني غير اللامع. وأوضحت فانيسا هادجنز دعمها لعشيقتها الممثل أوستن باتلر، من خلال نشرها صورتهما على "إنستغرام" وكتبت "كم أنا
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