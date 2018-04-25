شركة LG تعد العدة لإزاحة الستار رسميا عن هاتفها الرائد المقبل LG G7 ThinQ في الأسبوع المقبل. في حين أننا نعلم بالفعل كيف سيبدو هذا الهاتف، فقد قامت شركة LG للتو بالكشف عن بعض المعلومات الإضافية حول شاشة FullVision الجديدة التي سيأتي بها الهاتف LG G7 ThinQ. ووفقا لشركة LG، فهي تقول بأن الهاتف LG G7 ThinQ سيضم شاشة تستند على أحدث تكنولوجيا LCD من الشركة والتي تحمل إسم Super Bright Display مع العلم بأن هذه الشاشة ستأتي بقطر 6.1 إنش وبدقة +Quad HD.
ستبلغ دقة شاشة الهاتف LG G7 ThinQ نحو 3120×1440 بكسل، وهذا ما يعني بأن هذه الشاشة ستأتي بنسبة عرض على إرتفاع تبلغ 19.5:9 علما أن الهاتف LG G6 جاء مع شاشة بنسبة عرض على إرتفاع تبلغ 18:9. وتقول شركة LG بأن الحجم الجديد يجعل الإطار السفلي للشاشة أنحف بنسبة 50 في المئة تقريبًا.
وعلاوة على ذلك، تقول شركة LG بأن هذه الشاشة ستمتاز بسطوع عالي جدًا يصل إلى 1000 شمعة في المتر المربع، كما أنها ستكون أكثر كفاءة في إستهلاك الطاقة بنسبة 30 في المئة بالمقارنة مع شاشة LG G6.
شاشة FullVision Super Bright Display الجديدة من شركة LG تغطي 100 في المئة من التدرج اللوني DCI-P3. وبالإضافة إلى ذلك، فسوف يكون هناك ستة أوضاع لونية في قائمة الإعدادات، وهي Auto و Eco و Cinema و Sports و Game و Expert. وستجلب القائمة أيضا ضبطًا دقيقًا لألوان غاما مع أشركة RGB قابلة للتعديل في الأوضاع المدعومة. وقد قامت شركة LG بتوفير هذا الخيار من أجل "المستخدمين الذين يرغبون في الحصول على درجة أعلى من التحكم في الشاشات الخاصة بهم".
الهاتف LG G7 ThinQ سيضم أيضا كاميرا خلفية مزدوجة مدعومة بالذكاء الإصطناعي والذي سيكون قادرًا على التعرف على نوعية المشهد، كما أنه سيضم زر خاص على الجانب من أجل المساعد الرقمي Google Assistant.
GMT 18:31 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيسانإنستجرام تطلق أداة "تحميل البيانات الشخصية" للمستخدمين
GMT 18:28 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيسانشاومي تطلق هاتفها الرائد "Mi 6X" بكاميرا خلفية مزدوجة
GMT 18:18 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيسانجوجل تتيح تصميم "جي مايل" ومزاياه الجديدة للجميع
GMT 18:16 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيسان"فيس بوك" تطلق مكبر صوت ذكي أكتوبر المقبل
GMT 18:14 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيسانالمواصفات الكاملة لهاتفي جلاكسي S8 Lite وA8 Star قبل الكشف عنهما
تستطيع النجمة العالمية كاتي بيري دائمًا لفت الانتباه بإطلالاتها المميزة في أي مناسبة سواء داخل أو خارج المسرح، وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 33 عامًا، بإطلالة أنيقة ومثيرة في الحلقة الأخيرة من برنامج المواهب الشهير "أميركان أيدول" في لوس أنجلوس، يوم الاثنين. ونجحت المغنية الشهيرة، والتي تعمل ضمن لجنة التحكيم في برنامج المواهب الذي أعيد إحياؤه حديثًا، في جذب الانتباه من خلال فستان رومونا كافيزا الفضي المائل للموف، والذي أبرز منحنيات جسدها الرشيق.تميز فستان كاتي الرائع بخط رقبة مفتوح دون أكتاف مما أضاف لمسة إضافية من التألق إلى مظهرها.مع شعرها الوردي الممزوج بأناقة مع قصر الطول، أكملت بيري إطلالتها بزوج من الأقراط الماسية الكبيرة، وانتعلت زوجًا من الصنادل الفضية ذات كعب عال. وأبرزت بيري جمالها الطبيعي مع الماكياج الصاخب الذي ضم أحمر الشفاه الوردي، أحمر الخدود ، الكحل الأسود والماسكارا.
أرسل تعليقك