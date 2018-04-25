شركة LG تعد العدة لإزاحة الستار رسميا عن هاتفها الرائد المقبل LG G7 ThinQ في الأسبوع المقبل. في حين أننا نعلم بالفعل كيف سيبدو هذا الهاتف، فقد قامت شركة LG للتو بالكشف عن بعض المعلومات الإضافية حول شاشة FullVision الجديدة التي سيأتي بها الهاتف LG G7 ThinQ. ووفقا لشركة LG، فهي تقول بأن الهاتف LG G7 ThinQ سيضم شاشة تستند على أحدث تكنولوجيا LCD من الشركة والتي تحمل إسم Super Bright Display مع العلم بأن هذه الشاشة ستأتي بقطر 6.1 إنش وبدقة +Quad HD.

ستبلغ دقة شاشة الهاتف LG G7 ThinQ نحو 3120×1440 بكسل، وهذا ما يعني بأن هذه الشاشة ستأتي بنسبة عرض على إرتفاع تبلغ 19.5:9 علما أن الهاتف LG G6 جاء مع شاشة بنسبة عرض على إرتفاع تبلغ 18:9. وتقول شركة LG بأن الحجم الجديد يجعل الإطار السفلي للشاشة أنحف بنسبة 50 في المئة تقريبًا.

وعلاوة على ذلك، تقول شركة LG بأن هذه الشاشة ستمتاز بسطوع عالي جدًا يصل إلى 1000 شمعة في المتر المربع، كما أنها ستكون أكثر كفاءة في إستهلاك الطاقة بنسبة 30 في المئة بالمقارنة مع شاشة LG G6.

شاشة FullVision Super Bright Display الجديدة من شركة LG تغطي 100 في المئة من التدرج اللوني DCI-P3. وبالإضافة إلى ذلك، فسوف يكون هناك ستة أوضاع لونية في قائمة الإعدادات، وهي Auto و Eco و Cinema و Sports و Game و Expert. وستجلب القائمة أيضا ضبطًا دقيقًا لألوان غاما مع أشركة RGB قابلة للتعديل في الأوضاع المدعومة. وقد قامت شركة LG بتوفير هذا الخيار من أجل "المستخدمين الذين يرغبون في الحصول على درجة أعلى من التحكم في الشاشات الخاصة بهم".

الهاتف LG G7 ThinQ سيضم أيضا كاميرا خلفية مزدوجة مدعومة بالذكاء الإصطناعي والذي سيكون قادرًا على التعرف على نوعية المشهد، كما أنه سيضم زر خاص على الجانب من أجل المساعد الرقمي Google Assistant.