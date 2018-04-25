حصلت خدمة البريد الإلكتروني "جي مايل" على تحديث كبير اليوم أضاف العديد من المزايا الجديدة وتحسينات في التصميم والتكامل مع خدمات أخرى لتقدم تجربة أفضل إلى 1.4 مليار مستخدم نشط.
تحدثنا مؤخرًا عن أبرز المستجدات في تصميم ومزايا جي مايل، لكن اليوم أصبح متاحاً رسمياً تدريجياً للجميع لاستخدامه عبر الويب من أجهزة الكمبيوتر.
لنبدأ مع القائمة الجانبية اليمنى الجديدة والتي تتيح الوصول السريع والسهل لخدمات جوجل الأخرى مثل التقويم والملاحظات وحتى تطبيق جديد للمهام لتسجيل المدخلات فيها بدون الحاجة لمغادرة البريد.
وأيضًا الآن يمكنك الضغط على المرفقات وفتحها بدون الحاجة لفتح الرسالة أو البحث ضمن عدة رسائل متتابعة.
اهتمت جوجل كثيراً بزيادة انتاجية المستخدم بالتالي وفرت العديد من الوظائف التي كانت تظهر ضمن الرسالة لتصل إليها من الصندوق الوارد مباشرة مثل الأرشفة والحذف أو التحديد كمقروء. وهناك خاصية جديدة وفرتها جوجل لعمل غفوة للرسالة وتحديد وقت الغفوة لتختفي من الصندوق الوارد وتعود للظهور بعد انتهاء موعد الغفوة.
وحصل جي مايل على إحدى الخصائص الذكية التي كنا نراها في Inbox وهي الردود الذكية بحيث يمكنك الرد تلقائيًا على رسائل بضغطة واحدة.
ومن المزايا الجديدة والهامة هي وضع السرية confidential mode التي تمنع على المتلقي إجراء أي تعديلات في الرسالة مثل نسخها أو إعادة توجيهها أو تنزيلها أو طباعتها وهي ميزة مفيدة جداً عند إرسال معلومات حساسة عبر البريد الإلكتروني.
أيضاً هناك ميزة جديدة أضافتها جوجل من تطبيقات الدردشة وهي تحديد فترة صلاحية الرسالة من خلال أيقونة جديدة تظهر في محرر إنشاء الرسالة وبالضغط عليه يمكنك تحديد الوقت الذي تنتهي فيه صلاحية الرسالة وبعدها لن يمكن الإطلاع عليها.
وتعرف جوجل أن المستخدمين يتركون الرسائل بلا رد وأحياناً لفترات طويلة، لذا هناك اليوم تنبيهات تصل في حالتي الإرسال والاستقبال للمتابعة والرد وتذكيرك بذلك.
وغيّرت جوجل تصميم التحذير في رسائل السبام ليبدو بشكل أكبر وأوضح مع زر حذف الرسالة.
أما على تطبيق الهواتف الذكية فقد أضافت جوجل المزيد من الذكاء الاصطناعي لترتيب أولويات التنبيهات وإبلاغك بالرسائل الأهم أولاً، وكذلك اقتراح إلغاء الاشتراك بالنشرات البريدية عندما تتوقع أنك لم تعد تهتم بها.
أخيراً لو أردت استخدام جي مايل بحلّته الجديدة يمكنك الضغط على مسنن الإعدادات واختيار “Try the new Gmail” إن ظهر لك أو عليك الانتظار بعض الوقت حتى يصلك التصميم الجديد.
وبكل الأحوال يمكنك العودة للتصميم والمزايا القديمة عبر الضغط على “Go back to classic Gmail” من مسنن الإعدادات.
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