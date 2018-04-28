htc تطلق هاتفيها الجديدين desire 12 و desire 12

أعلنت شركة إتش تي سي عن موعد إتاحة هاتفيها الجديدين للشراء في أسواق الإمارات، حيث حددت الشركة موعد وصول HTC Desire 12+ خلال الأسبوع الأول من شهر مايو القادم والذي سيلاقي عشاقه بسعر 899 درهم، في حين أكدت الشركة وصول هاتفها الثاني HTC Desire 12 إلى رفوف متاجر التجزئة المتخصصة في الإمارات بسعر 729 درهم.

يذكر أنه تم الكشف عن هذين الهاتفين خلال شهر مارس من هذا العام، وصرحت الشركة في ذاك الوقت بأنها تستهدف بهما القطاع الأوسع من سوق الهواتف الذكية والمتمثل بالفئة المتوسطة، كما أكدت على تزويد هاتفيها بمزايا متقدمة تحاكي تلك التي نراها في الهواتف الرئيسية وبأسعار في متناول الجميع.

وتقدم إتش تي سي عرضًا يحصل بموجبه عملاء الإمارات على باقة مجانية من الملحقات المميزة لدى شرائهم هاتف HTC Desire 12 و HTC Desire 12+ من قنوات تجزئة مختارة، إذ تشتمل هذه الملحقات على غطاء حماية للشاشة، وغطاء خلفي شفاف، وضمان الخدمة السريعة خلال 48 ساعة، وضمان لمدة سنتين على الهاتف.

ويوفر كل من HTC Desire 12 بشاشته بحجم 5.5 بوصة و HTC Desire 12+ بشاشته بحجم 6 بوصة، للمستخدمين مزايا متشابهة من ناحية تصاميم الشاشة، فكلا الهاتفين يتمتعان بشاشات ذات حواف نحيلة، وممتدة على طرفي الهاتف، ونسبة بعد 18:9، كما يأتي الهاتفان بألوان مميزة تشتمل على الأسود والفضي، في حين تخطط الشركة لاحقًا لتقديم اللون الذهبي غير المسبوق في هواتف إتش تي سي الذكية.

ويمكن لمستخدمي كلا الهاتفين الاستمتاع بطيف من المزايا التي تشمل:

شاشة كبيرة في جهاز سهل الحمل:

تمنح الشاشات الكبيرة في الجهازين الجديدين تجارب مذهلة، سواءً لدى مشاهدة مقاطع الفيديو واليوتيوب أو خوض غمار عالم الألعاب المسلية، ليتمتع المستخدمون بحجم عرض كبير وتجارب لا تضاهى في حين تتيح خاصية السحب في أي مكان جلّ ما يحتاجه المستخدم وتضعه على بعد لمسة واحدة من مبتغاه.

كاميرا مميزة لذكرياتك الغالية:

زودت الشركة هاتفيها بكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل، والتي ستمكن المستخدم من الاستمتاع بالتقاط صور أكثر دقة وسطوعًا، فضلاً عن دعمهما بتقنية الضبط التلقائي للصورة، والتي تمكن المستخدم من الحصول على صور واضحة وبتفاصيلها الدقيقة أثناء الحركة السريعة، وقد حرصت الشركة أيضًا على تزويد هاتفها HTC Desire 12+ بكاميرا ثانية، ليصبح الهاتف بكاميرا مزدوجة، وسيلقى هذا الهاتف إعجاب الكثير من عشاق التصوير الإحترافي، وخاصة مع إدراج عدد من المؤثرات المشوقة مثل تأثير بوكيه "Bokeh".

عنصر الذكاء الإصطناعي حاضر في هواتف الفئة المتوسطة "Desire":

لم يخفى عنصر الذكاء الاصطناعي في هذين الهاتفين، فكلاهما مزودان بأفضل ما توصلت له الشركة في هذا المجال والمتمثل بالمساعد الذكي HTC Sense Companion، الذي يعمل على مبدأ التعلم من مستخدميه، فمن خلال قدرات الذكاء الإصطناعي يجعل الهاتف كل شيء أكثر سهولة مع التنبيهات الذكية التي تستجيب بذكاء لكل المناسبات والأحداث في التقويم، وموفر الطاقة الذي يذكر بشحن الهاتف قبل مغادرة المنزل، وتحسينات الأداء لإزالة الملفات غير الهامة وإتاحة مساحة إضافية.

تناغم الجمال مع البراعة في التصميم:

عقب النجاح الكبير الذي لاقته سلسلة هواتف HTC U11 مع تصميم السطح الزجاجي السائل الجذاب، جاء الهاتفان HTC Desire 12 و HTC Desire 12+ بغطاء خلفي من زجاج أكريليك مع مظهر انسيابي مميز يحبس الأنفاس، كما يمنح إطاره السلس وجمال حوافه المنحنية لمسة من الرقي، وتضيف ألوانهما الديناميكية مزيدًا من التفرد والخصوصية.

مساحة تخزين وشرائح اتصال إضافية:

يأتي كل طراز من HTC Desire 12 بثلاث مداخل لشرائح الاتصال SIM وبطاقات التخزين الإضافية ليمنح مساحة تخزين وإمكانات اتصال معززة.