المواصفات الكاملة لهاتفي جلاكسي s8 lite وa8 star قبل الكشف عنهما

تعمل شركة "سامسونج" حاليًا على إطلاق هاتفين جديدين، هما جلاكسي S8 Lite وA8 Star، ووفقا لما نشره موقع هندي شهير، فمن المنتظر أن يجرى طرح الهاتفين خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وعن المواصفات الكاملة لهما:-

مواصفات هاتف جلاكسي A8 Star

- شاشة 5.8 بوصة بدقة عرض 2960×1440 بيكسل.

- معالج ثماني النواة سامسونج Exynos 9

- ذاكرة وصول عشوائي 6/4 جيجا بايت.

- ذاكرة داخلية 64 جيجا بايت.

- نظام التشغيل أندرويد أوريو 8.0

- شريحتا اتصال SIM

- كاميرا خلفية مزدوجة "12+12" ميجا بيكسل.

- كاميرا أمامية 8 ميجا بيكسل.

- ميزة مقاومة المياه والغبار.

- بطارية قوية 3000mAh، مع ميزة الشحن السريع.

مواصفات هاتف جلاكسى S8 Lite

- شاشة 5.8 بوصة بدقة عرض 2220×1080 بيكسل.

- معالج ثماني النواة Snapdragon 660

- ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجا بايت.

- ذاكرة داخلية 64 جيجا بايت.

- نظام التشغيل اندرويد أوريو 8.0

- شريحتا اتصال SIM