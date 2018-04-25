المواصفات الكاملة لهاتفي جلاكسي s8 lite وa8 star قبل الكشف عنهما

تعمل شركة "سامسونج" حاليًا على إطلاق هاتفين جديدين، هما جلاكسي S8 Lite وA8 Star، ووفقا لما نشره موقع هندي شهير، فمن المنتظر أن يجرى طرح الهاتفين خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وعن المواصفات الكاملة لهما:-
مواصفات هاتف جلاكسي A8 Star
- شاشة 5.8 بوصة بدقة عرض 2960×1440 بيكسل.
- معالج ثماني النواة سامسونج Exynos 9
- ذاكرة وصول عشوائي 6/4 جيجا بايت.
- ذاكرة داخلية 64 جيجا بايت.
- نظام التشغيل أندرويد أوريو 8.0
- شريحتا اتصال SIM
- كاميرا خلفية مزدوجة "12+12" ميجا بيكسل.
- كاميرا أمامية 8 ميجا بيكسل.
- ميزة مقاومة المياه والغبار.
- بطارية قوية 3000mAh، مع ميزة الشحن السريع.
مواصفات هاتف جلاكسى S8 Lite
- شاشة 5.8 بوصة بدقة عرض 2220×1080 بيكسل.
- معالج ثماني النواة Snapdragon 660
- ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجا بايت.
- ذاكرة داخلية 64 جيجا بايت.
- نظام التشغيل اندرويد أوريو 8.0
- شريحتا اتصال SIM
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تستطيع النجمة العالمية كاتي بيري دائمًا لفت الانتباه بإطلالاتها المميزة في أي مناسبة سواء داخل أو خارج المسرح، وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 33 عامًا، بإطلالة أنيقة ومثيرة في الحلقة الأخيرة من برنامج المواهب الشهير "أميركان أيدول" في لوس أنجلوس، يوم الاثنين. ونجحت المغنية الشهيرة، والتي تعمل ضمن لجنة التحكيم في برنامج المواهب الذي أعيد إحياؤه حديثًا، في جذب الانتباه من خلال فستان رومونا كافيزا الفضي المائل للموف، والذي أبرز منحنيات جسدها الرشيق.تميز فستان كاتي الرائع بخط رقبة مفتوح دون أكتاف مما أضاف لمسة إضافية من التألق إلى مظهرها.مع شعرها الوردي الممزوج بأناقة مع قصر الطول، أكملت بيري إطلالتها بزوج من الأقراط الماسية الكبيرة، وانتعلت زوجًا من الصنادل الفضية ذات كعب عال. وأبرزت بيري جمالها الطبيعي مع الماكياج الصاخب الذي ضم أحمر الشفاه الوردي، أحمر الخدود ، الكحل الأسود والماسكارا.
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