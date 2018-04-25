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تحديث جديد لتطبيق "Spotify"

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تطبيق "Spotify"
واشنطن - العرب اليوم

أعلنت شركة "سبوتيفاي" عن تحديث جديد وفر إعادة تصميم لشكل تطبيق الموسيقى والخدمات التي يوفرها للمستخدمين على منصة iOS، ومن المتوقع وصول هذا التحديث لمستخدمي أندرويد قريبًا، وجاء هذا وفقًا لما نشره موقع هندي شهير.

وبعد التحديث الجديد سيكون بمقدور المستخدمين الحصول على خدمات مجانية جديدة، إذ سيكون بمقدور المستخدمين الاستمتاع بحوالي 15 قائمة مختلفة بدون اشتراك، حيث تشمل هذه القوائم الاختيارات الأسبوعية للتطبيق والتي توجد تحت تبويب "Discover Weekly"، إلا أنه لا تزال الشركة تتيح تشغيل الموسيقى في الخلفية للمستخدمين أصحاب الاشتراكات المدفوعة فقط.

كما قالت الشركة إنها قللت حجم استخدام البيانات بالتحديث الجديد إلى 75%، وهو ما يجعل المستخدمين يشغلون الموسيقى دون قلق حول الحجم، مما يساعد المستخدمين على تشغيل التطبيق عبر خدمات الإنترنت على شبكات الهاتف وليس فقط على شبكات Wifi.

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