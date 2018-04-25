أعلنت شركة "سبوتيفاي" عن تحديث جديد وفر إعادة تصميم لشكل تطبيق الموسيقى والخدمات التي يوفرها للمستخدمين على منصة iOS، ومن المتوقع وصول هذا التحديث لمستخدمي أندرويد قريبًا، وجاء هذا وفقًا لما نشره موقع هندي شهير.
وبعد التحديث الجديد سيكون بمقدور المستخدمين الحصول على خدمات مجانية جديدة، إذ سيكون بمقدور المستخدمين الاستمتاع بحوالي 15 قائمة مختلفة بدون اشتراك، حيث تشمل هذه القوائم الاختيارات الأسبوعية للتطبيق والتي توجد تحت تبويب "Discover Weekly"، إلا أنه لا تزال الشركة تتيح تشغيل الموسيقى في الخلفية للمستخدمين أصحاب الاشتراكات المدفوعة فقط.
كما قالت الشركة إنها قللت حجم استخدام البيانات بالتحديث الجديد إلى 75%، وهو ما يجعل المستخدمين يشغلون الموسيقى دون قلق حول الحجم، مما يساعد المستخدمين على تشغيل التطبيق عبر خدمات الإنترنت على شبكات الهاتف وليس فقط على شبكات Wifi.
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تستطيع النجمة العالمية كاتي بيري دائمًا لفت الانتباه بإطلالاتها المميزة في أي مناسبة سواء داخل أو خارج المسرح، وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 33 عامًا، بإطلالة أنيقة ومثيرة في الحلقة الأخيرة من برنامج المواهب الشهير "أميركان أيدول" في لوس أنجلوس، يوم الاثنين. ونجحت المغنية الشهيرة، والتي تعمل ضمن لجنة التحكيم في برنامج المواهب الذي أعيد إحياؤه حديثًا، في جذب الانتباه من خلال فستان رومونا كافيزا الفضي المائل للموف، والذي أبرز منحنيات جسدها الرشيق.تميز فستان كاتي الرائع بخط رقبة مفتوح دون أكتاف مما أضاف لمسة إضافية من التألق إلى مظهرها.مع شعرها الوردي الممزوج بأناقة مع قصر الطول، أكملت بيري إطلالتها بزوج من الأقراط الماسية الكبيرة، وانتعلت زوجًا من الصنادل الفضية ذات كعب عال. وأبرزت بيري جمالها الطبيعي مع الماكياج الصاخب الذي ضم أحمر الشفاه الوردي، أحمر الخدود ، الكحل الأسود والماسكارا.
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