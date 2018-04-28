لدى شركات الإتصالات الأمريكية Verizon منصة تدعى Open Development من أجل تشجيع تطوير المنتجات والتطبيقات والخدمات الجديدة خارج نطاق محفظة الشركة. إلى جانب التصميم والتطوير، يوجد هناك أيضا مكان حيث يتم عرض العديد من الأجهزة المرخص لها العمل مع شبكة Verizon.

عن طريق الخطأ، قامت شركة Verizon بإدراج الهاتف HTC U12 الذي لم يتم الإعلان عنه حتى الآن من قبل شركة HTC في تلك القائمة. وتشير المعلومات المرفقة إلى أن هذا الهاتف سيضم شاشة LCD بحجم 6 إنش وبدقة +QuadHD، وبطارية بسعة 3500mAh، فضلا عن نظام الأندرويد Oreo. ولأسباب واضحة، منصة Verizon Open Development لم تعرض صورة الهاتف HTC U12، وقامت بدلا من ذلك بعرض صورة للهاتف HTC U11 الذي تم إصداره في العام الماضي.

ووفقا للتسريبات السابقة، فقد ذكرت بأن الهاتف HTC U12 سيضم معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 845، وما يصل إلى 6GB من الذاكرة العشوائية، و128GB من الذاكرة الداخلية. وعلاوة على ذلك، فقد لمحت أيضا إلى أن الهاتف HTC U12 سيضم كذلك شاشة بحجم 5.99 إنش وبدقة +Quad HD، وبطارية بسعة 3420mAh، كما أنه سيأتي مسبقا مع نظام الأندرويد 8.0 Oreo ومع واجهة HTC Sense 10.

تلك التسريبات السابقة لمحت أيضا إلى أن الهاتف HTC U12 سيحمل شهادة IP68 مما يعني بأنه سيكون مقاومًا للماء والغبار، كما أنه سيدعم ميزة Project Treble مما سيتيح للشركة إصدار التحديثات لهذا الهاتف بسرعة. وكما يمكنك أن تتوقع، فهذا الهاتف سيأتي كذلك مع خاصية الإطار الحساس للضغط Edge Sense 2.0. وفيما يخص الجانب المتعلق بالكاميرا، فقد تم الإشارة إلى أن الهاتف HTC U12 سيضم كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل للمستشعر الأول وبدقة 16 ميجابكسل للمستشعر الثاني، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل ستدعم على الأرجح خاصية الفتح عن طريق الوجه Face Unlock.