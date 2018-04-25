نوكيا تطلق نسخة محدثة من x6 بمواصفات مذهلة

تستعد شركة "HMD Global" لطرح نسخة محدثة من هاتف Nokia X6 الجديد يوم 27 أبريل الحالي في حدث كبير ستعقده الشركة بالصين، وجاء هذا وفقًا لما نشره موقع هندي شهير.

ومن المنتظر أن يمتلك الهاتف شاشة 5.8 بوصة FHD +، مع شاشة بنسبة عرض لارتفاع 9:19، على أن شبه الجزء الحلفى من الهاتف نسخة نوكيا 7 Plus، ومن المتوقع أن يصل الهاتف بسعر 253 دولارا، وسيمتلك كاميرا خلفي في وضع عمودي مع فلاش موجود في الأسفل.

فيما يأتي الهاتف بمعالج ثماني النواة Snapdragon 636، وذاكرة وصول عشوائي 4/6 جيجا بايت، وذاكرة داخلية 64/128 جيجا بايت، وشريحتا اتصال، ونظام تشغيل أندرويد أوريو 8.1، وكاميرا خلفية مزدوجة "12+13" جيجا بايت، إلى جانب كاميرا أمامية EISS optics، ومستشعر بصمة إصبع، بطارية قوية 3500mAh.