نوكيا تطلق نسخة محدثة من x6 بمواصفات مذهلة

تستعد شركة "HMD Global" لطرح نسخة محدثة من هاتف Nokia X6 الجديد يوم 27 أبريل الحالي في حدث كبير ستعقده الشركة بالصين، وجاء هذا وفقًا لما نشره موقع هندي شهير.
ومن المنتظر أن يمتلك الهاتف شاشة 5.8 بوصة FHD +، مع شاشة بنسبة عرض لارتفاع 9:19، على أن شبه الجزء الحلفى من الهاتف نسخة نوكيا 7 Plus، ومن المتوقع أن يصل الهاتف بسعر 253 دولارا، وسيمتلك كاميرا خلفي في وضع عمودي مع فلاش موجود في الأسفل.
فيما يأتي الهاتف بمعالج ثماني النواة Snapdragon 636، وذاكرة وصول عشوائي 4/6 جيجا بايت، وذاكرة داخلية 64/128 جيجا بايت، وشريحتا اتصال، ونظام تشغيل أندرويد أوريو 8.1، وكاميرا خلفية مزدوجة "12+13" جيجا بايت، إلى جانب كاميرا أمامية EISS optics، ومستشعر بصمة إصبع، بطارية قوية 3500mAh.
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تستطيع النجمة العالمية كاتي بيري دائمًا لفت الانتباه بإطلالاتها المميزة في أي مناسبة سواء داخل أو خارج المسرح، وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 33 عامًا، بإطلالة أنيقة ومثيرة في الحلقة الأخيرة من برنامج المواهب الشهير "أميركان أيدول" في لوس أنجلوس، يوم الاثنين. ونجحت المغنية الشهيرة، والتي تعمل ضمن لجنة التحكيم في برنامج المواهب الذي أعيد إحياؤه حديثًا، في جذب الانتباه من خلال فستان رومونا كافيزا الفضي المائل للموف، والذي أبرز منحنيات جسدها الرشيق.تميز فستان كاتي الرائع بخط رقبة مفتوح دون أكتاف مما أضاف لمسة إضافية من التألق إلى مظهرها.مع شعرها الوردي الممزوج بأناقة مع قصر الطول، أكملت بيري إطلالتها بزوج من الأقراط الماسية الكبيرة، وانتعلت زوجًا من الصنادل الفضية ذات كعب عال. وأبرزت بيري جمالها الطبيعي مع الماكياج الصاخب الذي ضم أحمر الشفاه الوردي، أحمر الخدود ، الكحل الأسود والماسكارا.
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