إنستجرام تجلب نشر عدة صور أو فيديوهات معا في القصص

خبر سار لمحبي قصص إنستجرام حيث بات بإمكانك نشر عدة صور أو مقاطع فيديو معًا دفعة واحدة بدلاً من النشر الإفرادي ما يوفر الكثير من الوقت والجهد.

والآن عند الدخول إلى أيقونة إضافة قصة جديدة واستعراض صور الاستديو لاختيار المحتوى، ستجد أيقونة في أعلى يمين الشاشة بتفعيلها يمكنك اختيار حتى عشرة عناصر سواء أكانت مقاطع فيديو أم صور ليتم نشرها دفعة واحدة وراء بعضها البعض حسب ترتيبها المختار.

بعد اختيار الصور أو الفيديوهات المطلوبة يتم استعراضها لمعرفة كيف ستبدو عند نشرها وهنا يمكنك إضافة أشياء مثل النصوص والملصقات وباقي الأشياء التي تريدها.

ومن جانبه، فيما يخص الملصق الجغرافي، عند نشر صورة أو فيديو في القصص فإن وضع هذا الملصق الذي يعرض مكان الإلتقاط سيقترح تلقائياً مجموعة من الأماكن القريبة من مكان التقاط الصورة أو الفيديو، هذه المزايا ستتاح أولاً على أندرويد الآن وخلال الأسابيع القادمة على iOS.