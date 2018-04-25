إنستجرام تجلب نشر عدة صور أو فيديوهات معا في القصص

خبر سار لمحبي قصص إنستجرام حيث بات بإمكانك نشر عدة صور أو مقاطع فيديو معًا دفعة واحدة بدلاً من النشر الإفرادي ما يوفر الكثير من الوقت والجهد.
والآن عند الدخول إلى أيقونة إضافة قصة جديدة واستعراض صور الاستديو لاختيار المحتوى، ستجد أيقونة في أعلى يمين الشاشة بتفعيلها يمكنك اختيار حتى عشرة عناصر سواء أكانت مقاطع فيديو أم صور ليتم نشرها دفعة واحدة وراء بعضها البعض حسب ترتيبها المختار.
بعد اختيار الصور أو الفيديوهات المطلوبة يتم استعراضها لمعرفة كيف ستبدو عند نشرها وهنا يمكنك إضافة أشياء مثل النصوص والملصقات وباقي الأشياء التي تريدها.
ومن جانبه، فيما يخص الملصق الجغرافي، عند نشر صورة أو فيديو في القصص فإن وضع هذا الملصق الذي يعرض مكان الإلتقاط سيقترح تلقائياً مجموعة من الأماكن القريبة من مكان التقاط الصورة أو الفيديو، هذه المزايا ستتاح أولاً على أندرويد الآن وخلال الأسابيع القادمة على iOS.
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تستطيع النجمة العالمية كاتي بيري دائمًا لفت الانتباه بإطلالاتها المميزة في أي مناسبة سواء داخل أو خارج المسرح، وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 33 عامًا، بإطلالة أنيقة ومثيرة في الحلقة الأخيرة من برنامج المواهب الشهير "أميركان أيدول" في لوس أنجلوس، يوم الاثنين. ونجحت المغنية الشهيرة، والتي تعمل ضمن لجنة التحكيم في برنامج المواهب الذي أعيد إحياؤه حديثًا، في جذب الانتباه من خلال فستان رومونا كافيزا الفضي المائل للموف، والذي أبرز منحنيات جسدها الرشيق.تميز فستان كاتي الرائع بخط رقبة مفتوح دون أكتاف مما أضاف لمسة إضافية من التألق إلى مظهرها.مع شعرها الوردي الممزوج بأناقة مع قصر الطول، أكملت بيري إطلالتها بزوج من الأقراط الماسية الكبيرة، وانتعلت زوجًا من الصنادل الفضية ذات كعب عال. وأبرزت بيري جمالها الطبيعي مع الماكياج الصاخب الذي ضم أحمر الشفاه الوردي، أحمر الخدود ، الكحل الأسود والماسكارا.
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